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Dünya

SSCB'yi nükleer saldırıdan ABD vazgeçirmiş

SSCB, 1969 yılında Çin’e nükleer saldırı düzenlemenin eşiğine gelmiş. ABD’nin Moskova’ya böyle bir saldırının 3. Dünya Savaşı çıkaraca

14 Mayıs 2010 03:00

T24- SSCB 1969 yılında Çin’e nükleer saldırı düzenlemenin eşiğine gelmiş ve ABD’nin Moskova’ya böyle bir saldırının Üçüncü Dünya Savaşı çıkaracağını söylemesi üzerine son anda vazgeçmiş.


Cnntürk'ün haberine göre, Çinli bir tarihçi yayınladığı yazı dizisinde Küba füze krizinden 7 yıl sonra dünyanın nükleer savaş tehlikesi ile burun buruna geldiğini ileri sürdü.


Liu Chenshan, Çin’in yönetmini elinde bulunduran Komünist Partisi tarafından yayımlanmasına izin verilen dizi yazısında Çin’in 1949 yılından bu yana tam beş kez nükleer saldırı tehdidiyle karşılaştığını yazdı.


Bunlardan en ciddi olanı ise 1969 yılında Moskova ile Pekin arasında yaşanan ve her iki taraftan binden fazla kişinin öldüğü sınır anlaşmazlığı sırasında gerçekleşti.


Chenshan, Sovyet diplomatların Moskova’nın "Çin tehdidini ortadan kaldırıp bu modern maceraperestten kurtulmak" için düzenlemeye hazırlandığı nükleer saldırı konusunda  Washington’u uyarıp, ABD’den tarafsız kalmasını istediklerini ileri sürdü.


Ancak Washington’un Moskova’ya ABD’nin kayıtsız kalamayacağını söylediğini belirten Chenshan, Çin’e saldırması halinde ABD’nin de Sovyetler Birliği’ne nükleer saldırı düzenleme tehdidinde bulunduğunu yazdı.


Chenshan bu tehdidin işe yaradığını ve Moskova’nın iki kez düşünmek zorunda kaldığını ve iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığının daha sonra müzakere masasında çözüldüğünü kaydetti.


Chensan’ın yazı dizisinde zamanın Rus diplomatları ile yaptığı röportajlara da yer verdi. Rus diplomatlar da Chenshan’ın iddialarını doğrulayarak, ABD tarafından "ihanete" uğramamış olmaları halinde Çin’e nükleer saldırı düzenleyeceklerini doğruladılar.

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