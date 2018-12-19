SSCB'ye özlem duyan Rusların sayısı son on yılda zirveye çıktı

Vedomosti gazetesinin Rus kamuoyu araştırma merkezi Levada Center'in verilerine dayandırarak verdiği habere göre, SSCB'nin çöküşüne hayıflanan Rusların sayısı son on yılda zirveye çıktı.

Levada Center'in yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 66'sı SSCB'yi özlediğini belirtti. Bu sayı geçen yıl yüzde 58'di. Ayrıca, SSCB'yi özlediğini söyleyenlerin sayısı son on yılda yüzde 61'in üstüne çıkmadı.

SSCB'yi özleyen ülke vatandaşlarının yaş kategorileri, 55 yaş üstü olanların yanı sıra, 18-24 yaş aralığındaki gençlerdir.

Anket verilerine göre, Rusların SSCB'nin dağılmasına üzülmelerinin başlıca nedeni, ekonomik sistemin (yüzde 52) yok olması, süper bir güce aidiyet duygusunun kaybı (yüzde 36), karşılıklı güvensizlik ve gerginliğin (yüzde 31) artmasıdır.

“Temel neden emeklilik reformu”

Levada Center'de sosyolog olarak görev yapan Karina Pipiya'ya göre, Ruslar arasında SSCB nostaljisine eğilimin artmasının temel nedeni, önemli ölçüde emeklilik reformundan kaynaklanıyor. Pipiya göre, vatandaşlar SSCB'ye duydukları özlemi, günümüzdeki refah sorunlarıyla ilgili kaygıların artması nedeniyle de eski sıkıntıları unutarak, büyük oranda o dönemin güçlü ekonomisi ve refah düzeyi ile açıklıyorlar.

Gençler arasında SSCB'ye duyulan özlemin, Sovyet olan her şeyin romantikleştirilmesi, Sovyet sonrası Rusya'da daha önce kabul görmeyen konuların yeniden değerlendirilmesine neden olabileceğini belirten Pipiya, şu ifadeleri kullandı:

"Çöküşe üzülenlerin sayısının artması, Sovyet olan her şeyin romantikleştirilmesi, özellikle tarihi iyi bilmeyen gençler arasında abartılı beklentilere yada Sovyet sonrası Rusya'da daha önce üzerinde fikir birliğine varılan veya kabul görmeyen konuların yeniden değerlendirilmesine yol açabilir: Stalinist baskıyı haklı çıkarma, tarihi yeniden yazma, 1990'ların demokratik dönüşümünü değersiz kılma vs."