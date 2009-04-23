Birleşmiş Milletler (BM), Sri Lanka'ya insani yardım tespit heyeti göndereceğini açıkladı.



BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Brüksel'de Somali'ye uluslararası yardım toplantısına başkanlık eden BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Sri Lanka'daki durumdan endişeli olduğunu ve Sri Lanka'nın kuzeyinde hükümet ile isyancı Tamil Kaplanları arasında kalan binlerce sivile yardım etme amacıyla insani yardım heyeti göndereceğini açıkladığı belirtildi. Ban açıklamasında, BM heyetinin amacının Sri Lanka'daki durumu görmek ve izlemek, sivillerin ihtiyaçlarının neler olduğunu tespit etmek ve sivilleri korumak olduğunu söyledi.



BM'nin insani işlerden sorumlu üst düzey yetkililerinden Catherine Bragg da gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Sri Lanka'ya hükümetle temaslarda bulunmak üzere giden Genel Sekreterin özel kalem müdürü Vijay Nambiar'ın hükümet yetkilileriyle uzlaşmaya varması sonucunda BM heyetinin ülkeye gitmesine izin verildiğini söyledi.



Bragg, uzun bir zamandır BM'nin Sri Lanka'nın kuzeyindeki savaş bölgesinde bulunmadığını, o yüzden durumun ne olduğunu tam olarak bilemediklerini, bu açıdan da BM yardım heyetinin biran önce Sri Lanka'ya gitmesinin önemli olduğunu vurguladı.



Bragg, Sri Lanka'da "Tamil Kaplanları'nın sivilleri kalkan olarak kullandığını, bunun kabul edilemez olduğunu, ancak bu konuda Sri Lanka hükümetine de düşen görevler" bulunduğunu belirtti.



Bragg, savaş bölgesinden kaçanların sığındıkları insani yardım kamplarında bugün itibariyle 95 bin sivilin bulunduğuna inandıklarını, bu sayının daha da artmasını beklediklerini de belirtti.



Bu arada, BM Güvenlik Konseyi üyeleri resmi olmayan bir toplantıda Sri Lanka'dan dönen BM yetkilisi Vijay Nambiar'ı dinledi.



Toplantının ardından, Konsey bir açıklama yaparak, Tamil Kaplanlarının silahlarını bırakması ve ülkede 25 yıldır devam eden iç savaşın sona erdirilerek, siyasi görüşmelerin başlaması gerektiğini bildirdi.



Konsey'in bağlayıcılığı bulunmayan açıklamasında, Sri Lanka hükümetinden de uluslararası insani hukuk kurallarına uyması ve BM ile diğer uluslararası kurumların sivillere ulaşmasına yardımcı olması da istendi.



