-SRİ LANKALI KADINA ÇİVİLİ İŞKENCE İDDİASI KOLOMBO (A.A) - 25.08.2010 - Suudi Arabistan'a evde çalışmak için giden Sri Lankalı kadın, ülkesine vücudunda 24 metal çiviyle döndü. Sri Lanka Ekonomik Kalkınma Bakanı Laşman Yapa Abeyvardena, 49 yaşındaki L.T. Ariyavati'nin Suudi Arabistan'daki işverenini işkence etmek ve cezalandırmak için vücuduna çivi çakmakla suçladığını belirtti. Bakan, Suudi yetkililerle görüştüğünü ve şüpheli hakkında soruşturmanın başlatıldığını söyledi. El, ayak ve bacaklarında 5 cm büyüklüğünde 24 çivi belirlenen ve Sri Lanka'da bir hastanede tedavi gören kadının Mmartta Suudi Arabistan'a gittiği ve geçen hafta ülkesine döndüğü açıklandı.