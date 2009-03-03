Sri Lankalı kriketçilere Pakistan'da saldırı

Mumbai saldırılarına benziyor

Lahor kentinde yaşanan olayda, otobüsü koruyan polislerle silahlı saldırganlar arasında 15 dakika kadar süren çatışmada 6'sı polis 2'si sivil 8 kişi öldü, Sri Lanka ulusal kriket takımının 6 oyuncusuyla, takımın Avustralyalı çalıştırıcısı yaralanmıştı.Profesyonelce koordine edildiği bildirilen saldırının kimler tarafından yapıldığı ise henüz açıklık kazanmadı.Lahor emniyet yetkilisi Muhammed Suhail, iki veya üç grup teröristin ateş açtığı tahmin edilen saldırıda 6 polis ve 2 sivilin öldüğünü belirtti.Pakistan emniyet müdürlüğünden yapılan ayrı bir açıklamada da sivil savunma ekiplerinin saldırıdan sonra kentin Liberty meydanı ile bölge yakınındaki bir otoparkta bulunan bomba yüklü iki aracı etkisiz hale getirdiği bildirildi.Sri Lanka Spor Bakanı Gamini Lokuge de saldırıda 6 kriket oyuncusunun yaralandığını, bunlardan ikisinin hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.Bu arada Sri Lanka Devlet Başkanı Mahinda Rajapakse saldırıyı şiddetle kınadı. Rajapakse ülkesinin sporcularını hedef alan bu saldırıyı, "alçak bir terör saldırısı" olarak niteledi.Saldırının düzenlendiği bölgede basına açıklamada bulunan merkezi Pencap eyaleti Valisi Selman Tasir ise saldırının, Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen saldırılarla aynı özellikleri taşıdığını söyledi.Tasir, "Bu saldırının Mumbai saldırısıyla aynı özellikleri taşıdığını ve Mumbai saldırılarını düzenleyen teröristlerce düzenlendiğini söylemek isterim" dedi.Saldırıları düzenleyenlerin eğitimli teröristler olduğuna dikkati çeken Tasir, "Bunlar sıradan insanlar değillerdi, sahip oldukları silahlar, saldırma tarzı gösteriyor ki bunlar sıradan vatandaşlar değillerdi. Bunların eğitim görmüş kişiler oldukları açık" diye konuştu.Pakistan'ın Lahor kentinde otobüslerine silahlı kişilerce saldırı düzenlenen Sri Lanka ulusal kriket takımının olaydan yara almadan kurtulan oyuncuları, helikopterle tahliye edildi.