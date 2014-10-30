Sri Lanka'da toprak kayması; en az yüz kişi öldü

Sri Lanka’nın güneyindeki Haldummulla köyünde günlerdir devam eden muson yağmurları sonrası toprak kayması yaşandı.



Yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini söyleyen Afet Yönetimi Bakanı Mahinda Amaraweera, henüz 10 kişinin cesedine ulaştıklarını açıkladı. Amaraweera, toprak altında kalanların kurtulma şansı olmadığını söyledi.



Afet Yönetimi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre 3 kilometrelik alana yayılan toprak kaymasında kaybolanların sayısı 300’den fazla. 150 evin toprak altında kaldığı felakette, kurtarma operasyonları, kötü hava koşulları ve yeni toprak kayması riski sebebiyle güçlükle ilerliyor.

Al Jazeera'nin haberine göre, Sri Lanka Devlet Başkanı ordunun da 500 asker ve arama kurtarma araçlarıyla operasyona katıldığını söyledi.

Taşınmaları için uyarı yapılmış

Bakan Amaraweera’nın açıklamasına göre riskli bölgede yaşayan köylülere 2005 ve 2012 yılları arasında taşınmaları söylendi. Ancak birçoğu uyarıları dikkate almadı.

Yetkililer, halkı yeni sel ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarıyor.

Eylül ortalarında başlayan yağışlardan sonra ülkede farklı yerlerde toprak kayması yaşanmıştı. Ancak yalnızca yollar zarar görmüştü.