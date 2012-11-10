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Dünya

Sri Lanka'da cezaevi isyanı: 27 ölü

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da bulunan Welikada Cezaevi'nde çıkan isyan sonucunda 27 mahkum hayatını kaybetti

10 Kasım 2012 22:57

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da bulunan Welikada Cezaevi'nde çıkan isyan sonucunda 27 mahkum hayatını kaybetti. Olaylar, gardiyanların cezaevinde arama yaptığı sırada, güvenliği sağlamak için polisin cezaevine girmesiyle başladı. Mahkumların silah ele geçirmesinin ardından çatışma çıktı. Görgü şahitleri gardiyanların kaçmaya çalışan mahkumlara ateş ettiğini söyledi. Ölenlerin büyük çoğunluğunun  mahkumlardan oluştuğu, çıkan çatışmada çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi.
 

BBC'de yer alan habere göre, bir polis  altı mahkumun kaçmak istediği sırada yakalandığını ancak toplam kaç mahkumun kaçtığının henüz bilinmediğini belirtti. İsmi belirtilmeyen,  bir cezaevi yetkilisi ise komandoların cezaevine mahkeme kararı olmadan girdiğini ve mahkumları kışkırttığını söyledi. Görgü şahitleri, gardiyanların cezaevinden kaçan mahkumlara ateş açtığını ve üç kişiyi öldürdüğünü söyledi. Bir mahkum ise, çatışmaların cezaevine giren polis görevlilerinin mahkumları koğuşlarından çıkarıp kelepçelemesiyle başladığını ifade etti. 16 kişinin cesedi hastaneye götürülürken, 11 mahkumun cesedinin hala cezaevinde olduğu bildirildi. Yaralanan 43 kişinin 23'ü mahkum, 13'ü polis, dördü asker ve en az biri ise cezaevi görevlisi. Beş kişinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Daha önce de olayların yaşandığı Welikada Cezaevi'nde toplam 4 bin mahkum kalıyor. Ocak ayında Welikada cezaevinde çıkan çatışmalar sonucunda da 25 mahkum ve dört gardiyan yaralanmıştı.

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