Sri Lanka ordusu: 'Ülkenin tamamı kontrol altında'

Sri Lanka topraklarının tamamının hükümetin kontrolü altına alındığı, çatışmaların sona erdiği ve Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları (LTTE) örgütünün yenildiği bildirildi.



Kara Kuvvetleri Komutanı General Sarath Fonseka, kuzeydoğuda Tamillerin kontrolü altındaki son bölgenin de ele geçirilmesiyle tüm askeri operasyonların durdurulduğunu açıkladı.



Fonseka, "şu an itibariyle ülkenin tümünün terörizmden kurtarıldığını, ele geçirilen bu son bölgede 250 teröristin cesedinin bulunduğunu" belirtti.



Bir ordu yetkilisi de Sri Lanka topraklarının tamamının hükümetin kontrolü altına alındığını ve öldürüldüğü açıklanan Tamil gerillalarının lideri Velupillai Prabhakaran'ın yardımcıları olan Tamillerin eski deniz gücü komutanı Soosai ile örgütün istihbarat servisi lideri Pottu Amman'ın da Prabhakaran'la birlikte kaçmaya çalışırlarken öldürüldüklerini kaydetti.



Üst düzey askeri yetkililer de Prabhakaran'ın yanındaki son Tamil savaşçılarının bu sabah erken saatlerde kuşatıldıklarını söyledi.



Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Prabhakaran ve yardımcılarının zırhlı bir minibüsle diğer gerillaların da bir otobüsle yaklaşmakta olan Sri Lanka askerlerine hücum ettiklerini belirtti.



Çıkan çatışmanın iki saat sürdüğü, askerlerin sonunda zırhlı aracı bir roketle vurdukları ve çatışmanın sona erdiğini ifade eden askeri yetkililer, askerlerin minibüsün içinden Prabhakaran'ın cesedini çıkardıklarını ve teşhis ettiklerini kaydetti.



Bu arada Sri Lanka devlet başkanlığı, Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'nın bir açıklama yapacağını bildirdi.



Sri Lanka'da 37 yıldır bağımsızlık mücadelesi veren Tamil gerillalarının lideri Velupillai Prabhakaran'ın, kuşatma altında bulunduğu bölgeden kaçmaya çalışırken öldürüldüğü açıklanmıştı.

