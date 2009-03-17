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Ekonomi

Sri Lanka: IMF koşulsuz verirse yardım alırız

Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, halen görüştükleri IMF'den, krediyi hiçbir koşul ve şart dayattırılmadan alabileceklerini söyledi.

17 Mart 2009 02:00

Sri Lanka Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa, halen görüşmelerde bulundukları IMF'den, krediyi hiç bir koşul ve şart dayattırılmadan alabileceklerini söyledi.

Mahinda Rajapaksa yaptığı açıklamada, ülkelerini, IMF ya da hiçbir uluslararası kuruluşa, kredi karşılığında satmayacaklarını, kredi karşılığında hiçbir baskıyı kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Rajapaksa, ülkelerini sömürge haline getirebilecek hiçbir uluslararası anlaşmaya imza atmayacaklarını da kaydetti.

Sri Lanka, IMF ile 1,9 milyar dolarlık yeni bir program üzerinde görüşmeler sürdürüyor.

Sri Lanka Merkez Bankası, bu ay sonuna kadar IMF ile bir anlaşmaya varılarak, ilk büyük kredi diliminin serbest bırakılmasını bekliyor.

Küresel kriz, Sri Lanka'nın ihracata dayalı ekonomisini olumsuz etkiledi.

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