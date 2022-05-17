Sri Lanka Başbakanı: Bir gün yetecek petrol kaldı

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Sri Lanka, 70 yıldan uzun süredir en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşarken ülkenin yeni başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkede bir gün yetecek kadar petrol kaldığını duyurdu.

BBC’de yer alan habere göre, televizyonda yayımlanan bir konuşma yapan Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkenin temel ithalatı ödeyebilmek için acil olarak gelecek günlerde 75 milyon dolarlık dövize ihtiyacı olduğunu söyledi. Wickremesinghe, Merkez Bankası’nın kamu maaşlarını ödeyebilmek için para basacağını belirtti.

Ülkede bir gün yetecek kadar petrol kaldığını söyleyen Wickremesinghe, Sri Lanka Havayollarını özelleştirilebileceğini de söyledi. Wickremesinghe, “Gelecek birkaç ay hayatımızın en zorlarından biri olacak” dedi.

Wickremesinghe, Hindistan ile kredi yoluyla petrol ve dizel tedariğinin birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini ekledi.

Sri Lanka ekonomisi, pandemi, artan enerji fiyatları ve popülist vergi kesintileriyle ağır bir darbe aldı. Kronik döviz eksikliği ve artan enflasyon, ilaç, yakıt ve çeşitli temel ürünlerde kıtlıklar yaşanmasına neden oldu.

Sri Lanka’da son haftalarda ekonomik kriz karşısında geniş çağlı protestolar meydana gelmiş, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa ve ailesi hedef alınmıştı.

Cumhurbaşkanı’nın kardeşi olan Başbakan Mahinda Rojapaksa görevinden ayrılmıştı.

Protestoculara yapılan sert müdahalelerde dokuz kişi hayatını kaybetmiş, 300’den fazla kişi yaralanmıştı.