Srebrenitsa'da 175 soykırım kurbanı toprağa verildi

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden 175 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törenler kapsamında önce Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenler anısına yaptırılan anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu.

Soykırım kurbanlarının sayısı 6 bin 241'e yükseldi

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda bugün kılınan cenaze namazının ardından kimlik tespiti tamamlanan 175 kurban toprağa verildi.



Kurbanların en küçüğü öldürüldüğünde 14 yaşında olan Senad Beganoviç, en yaşlısı ise 79 yaşındaki Hurem Begoviç'ti. Beganoviç'in yanı sıra öldürüldüklerinde 18 yaşından küçük 14 kurban daha toprağa verildi.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilen soykırım kurbanlarının sayısı da 6 bin 241'e yükseldi.