Srebrenitsa kasabı Mladiç'i Türk hâkim yargılayacak

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Mladiç'i Türk hâkim yargılayacak



Mehmet Güney kimdir?

Bosna’da 1992-1995’teki savaş sırasında soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekten Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıldır aranan Bosnalı Sırpların askeri lideri Ratko Mladiç yakalandı. Sırp kaynaklara göre Avrupa’nın en çok aranan ismi Mladiç, Sırbistan istihbaratı BIS’ın topladığı bilgiler ışığında özel polis birliklerinin dün Sırbistan’ın kuzeyindeki Voyvodina özerk bölgesine bağlı Zrenyanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyüne düzenlenen operasyonla ele geçirildi.Hürriyet'te yer alan habere göre, sski Yugoslavya Cumhuriyeti’nde işlenen savaş suçlarını yargılamak üzere BM tarafından 1993 yılında Lahey’de kurulan uluslararası mahkemenin kıdemli temyiz yargıçları arasında Büyükelçi Mehmet Güney de bulunuyor. Mahkemenin başkanı Jamaicalı yargıç Patrick Robinson Lahey dışında olduğundan, halen başkanlığa en kıdemli yargıç olarak Mehmet Güney vekalet ediyor.Güney’in temyiz hakimi olarak görev yaptığı uluslararası mahkeme “Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi” adını taşıyor. 1993 yılında kurulan bu mahkeme 1990’lı yıllarda Balkanlar’da işlenen savaş suçlarına bakıyor. Sırpların Boşnakları hedef alan katliamlarını gerçekleştiren çok sayıda Sırp yetkilisi bu mahkemede yargılanıp mahkum olmuştu.Srebrenica katliamının sorumlusu Mladiç, bütün dünyada büyük bir infiale yol açan bu saldırıdan sonra yaptığı bir açıklamada “Bu, benim Sırp milletine hediyemdir. 14’üncü asırda başlayan ve 5 asır süren Türk hakimiyetinin intikamını aldık” diye konuşmuştu.Mladiç’in yargılayacak mahkemenin yargıcı Mehmet Güney, 1998 yılından bu yana bu görevde bulunuyor. 1936 Siirt doğumlu olan Güney, Pertevniyal Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu, ayrıca Fransa’da Nancy Avrupa Üniversitesi’nden hukuk derecesi aldı. 1964 yılında Dışişleri Bakanlığı’na giren Güney, 1989-1998 yılları arasında sırasıyla Türkiye’nin Küba, Singapur ve Endonezya büyükelçisi olarak görev yaptı. Güney, 1992-1997 yılları arasında da uluslararası alanda büyük saygınlık taşıyan BM Uluslararası Hukuk Komisyonu üyeliği görevinde bulundu.