Srebrenitsa anmasında Sırbistan Başbakanı'na taşlı saldırı

Srebrenitsa Katliamı'nın 20'nci yıldönümü anmasına katılan Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç taşlı saldırıya uğradı. Anmaya katılanlar Vuçiç'e tepki göstererek başbakana taş ve şişeler fırlattı. Korumalarının başbakanı şemsiyelerle korumaya çalıştığı görüldü.

CNN'in haberine göre, aracından indiğinde kalabalık tarafından yuhalanan Vuçiç, olayın ardından aracına binip kaçmak zorunda kaldı. Reuters'a göre ise başbakanın alandan ayrılıp ayrılmadığı kesinleşmedi. Vuçiç'in beraberindeki heyetin araçlara koşarken görüldüğü de bilgiler arasında.

Vuçiç, sabah saatlerinde liderlerle birlikte katliam kurbanları için hazırlanan Anı Odası'na girişi sırasında da ıslıklanmıştı. Srebrenitsalı anneler tarafından karşılanan Vuçiç'e tepki gösteren vatandaşlar, "iki yüzlü" sloganları attı.

Başbakan Vuciç törenden birkaç gün önce yaptığı açıklamada, “Barışmaya ve diğer halkların kurbanları önünde başımızı eğmeye hazır olduğumuzu göstermenin zamanıdır. Bu yüzden Sırp hükümeti oy birliğiyle, başbakan olarak benim 11 Temmuz’da Sırbistan Cumhuriyeti’ni Srebrenitsa’da temsil etmeme karar vermiştir" demişti.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Bosna Savaşı'nda Srebrenitsa ve çevresindeki 50 kilometrelik alan BM Güvenlik Konseyi tarafından "güvenli bölge" ilan edilmişti. Albay Tomas Karremans komutasındaki Hollanda birliği de, "güvenli bölgeyi hedef alabilecek saldırıları engellemek" göreviyle Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari'de, üsse çevrilmiş bir fabrikaya konuşlandırıldı.

Ancak 11 Temmuz 1995 günü Ratko Mladiç komutasındaki Sırp Cumhuriyeti ordusu Srebrenitsa'ya girdi. 8 bin 372 erkek öldürüldü. Srebrenitsa Katliamı'nın üzerinden tam 20 yıl geçti. Bugüne kadar toprağa verilenlerin sayısı 6 bin 241. 11 Temmuz'da, katliamın yıldönümünde kimlikleri tespit edilen 136 cenaze daha toprağa verilecek. Bugüne kadar bulunan ceset sayısı 7 bin. Diğer 1372 kişiden hâlâ iz yok.

Uluslararası Adalet Divanı, Srebrenitsa'yı 2007'de soykırım olarak nitelendirdi. Ancak bu hafta Srebrenitsa'nın soykırım kabul edilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konyesi'ne sunulan tasarı Rusya'nın vetosuyla karşılaştı.