Squid Game'in oynadıkça kazandıran kripto parası çıktı

Netflix’in rekor kıran Güney Kore dizisi Squid Game’in kripto parası çıktı. Salı günü değeri yaklaşık 1 cent olan Squid, cuma günü 20 kattan fazla değer kazanarak 2.34 dolara çıktı.

BBC’de yer alan habere göre, “Squid” insanların token alarak sanal oyunlar oynadığı, oyunları kazandıkça da daha çok token kazandığı bir kripto para türü olarak çıktı. Token’lar başka kripto paralarla ya da itibari parayla takas edilebiliyor.

Squid alan kişiler, kasım ayında başlayacak dizinin sanal oyununu oynayacak.