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Kültür-Sanat

Spyro Gyra Eskişehir'de

14. Uluslarası Eskişehir Festivali 12 Kasım’da dünyaca ünlü Amerikalı pop–caz grubu Spyro Gyra'yı ağırlıyor.

11 Kasım 2008 02:00

14. Uluslarası Eskişehir Festivali 12 Kasım’da, dünyaca ünlü Amerikalı pop–caz grubu SPYRO GYRA, PUCCİNİ’NİN ANISINA konser ve BABAMLA DANS adlı tiyatro oyunu ile Eskişehirli izleyicilere sanat ziyafeti sunuyor.

Festival, akşamın ilk konserinde İtalyan operasının ünlü bestecisi Giacomo PUCCINI’nin birbirinden ünlü operalarından aryalarla unutulmaz bir geceye ev sahipliği yapıyor.

Pop Caz’ın tartışmasız en büyük ismi SPYRO GYRA uzun bir aradan sonra birkaç konser vermek üzere Türkiye’ye geliyor ve konser duraklarından biri de Uluslararası Eskişehir Festivali.

“BABAMLA DANS” adlı tiyatro oyununda ise bakımevinde yaşayan otistik bir ergenin hayattaki tek varlığı babasıyla konuşması ve ünlü bir dansçı olan babaya öykünmesi anlatılıyor.

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