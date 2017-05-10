Sputnik: YPG'ye verilecek silahlar arasında tank da var

Sputnik, ABD'nin YPG'ye vereceği silahlar arasında ısı güdümlü füzeler, doçka ağır makineli tüfekler, otomatik silahlar, ağır otomatik silahlar, zırhlı araçlar ve tankların da olacağını öne sürdü.

Sputnik'in haberine göre, YPG'nin üst düzey yetkilisi "Bu karar, IŞİD terörüne ve diğer teröristlere karşı verilen mücadeleye önemli bir katkıda bulunacaktır. IŞİD terörüne karşı yıllardır savaşıyoruz fakat ağır silah eksikliği sorunuyla karşı karşıyaydı. IŞİD'in ise ağır silahları bulunuyor. Bizde ağır silah olmaması, teröre karşı mücadelemizi olumsuz etkiliyordu. ABD'nin bu kararı, IŞİD'in çöküşünü hızlandıracak. Kararın Rakka kentine yönelik operasyon öncesinde alınması çok iyi oldu. Rakka'nın daha da erken kurtarılmasına katkıda bulunacaktır." dedi.

"Bu silahlar Rakka'ya girebilmemiz için şart"

Sputnik'in haberi şöyle devam ediyor:

YPG yetkilisi, silah yardımı sayesinde Rakka'nın kısa sürede IŞİD'in elinden kurtarılacağını vurguladı: "ABD yakın zamanda bize havan mermileri, ısı güdümlü füzeler, docka ağır makineli tüfekler, otomatik silahlar, ağır otomatifk silahlar, zırhlı araçlar ve tanklar gönderecek. Bu silahlara çok ihtiyacımız var. Rakka kent merkezine yönelik operasyonda tank ve zırhlı araçlara ihtiyacımız olur. Ayrıca IŞİD'in bomba yüklü araçlarının bize varmadan imha edilmesi için ısı güdümlü füzelere ihtiyacımız var."

Yetkili, yakın zamanda gönderilecek olan silahların kullanımı konusunda ABD ordusunun kendilerine danışmanlık hizmeti vereceğini de sözlerine ekledi.

Ankara, terör örgütü olarak kabul ettiği YPG'nin Rakka operasyonuna katılmasına karşı. ABD, Türkiye'nin itirazlarına rağmen YPG'ye ağır silah yardımında bulunmasına hükümetten tepki geldi. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli gelişmenin 'kabul edilemez' olduğunu vurgularken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da 'Suriye'de yanlış adımlar atılmamalı' demişti.