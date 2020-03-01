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Sputnik Türkiye servisinde çalışan gazetecilerin evlerine düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

Güvenlik kameraları incelemeye alındı

01 Mart 2020 07:56

Rus haber ajansı Sputnik'in Türkiye servisinde çalışan 3 gazetecinin evlerine, kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, protestoyu gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etmek için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ne olmuştu? 

Ankara'da, saat 22.30 civarında, Sputnik'in Türkiye servisinde çalışan üç gazetecinin evlerine, 15-20 kişilik gruplar tarafından saldırı girişimi oldu. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan gruplar, Sputnik'te çalışan gazetecilerin isim ve soy isimlerini söyleyerek, "Şehitlere karşı propaganda yaptın mı" sorusunu iletti. 

TIKLAYIN | Sputnik Türkiye servisinde çalışan gazetecilerin evlerine saldırı girişimi

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