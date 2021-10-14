Beyrut'ta 2020 liman patlamasına yönelik protestoda çatışma çıktı; en az altı kişi hayatını kaybetti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2020 yılında limanda meydana gelen patlamaya ilişkin düzenlenen protestolar sırasında çatışma çıktı. İçişleri Bakanlığı, çatışmada en az altı kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Beyrut'ta 2020 liman patlamasının soruşturulmasına ilişkin düzenlenen protestolarda çatışma çıktı.

Lübnan İçişleri Bakanlığı, Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Lübnan ordusu, protestoculara kimin saldırdığının araştırıldığını söyledi.

Beyrut Limanı patlaması

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.