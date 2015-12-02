Spotify'da liste ikincisi 'Allahu Akbar' oldu

Popüler müzik dinleme platformu Spotify’de en çok dinlenen şarkılar sıralamasında ikinci sıradaki şarkı ‘Alluhu Akbar’ oldu.

Sputnik’in haberine göre DJ Inappropriate (DJ Uygunsuz) adlı ve müzik dünyasına tamamen yabancı olan bir ismin ‘Allahu Akbar’ (Allahu Ekber) isimli şarkısı, Spotify’daki viral şarkılar listesinin ikinci sırasına yerleşti.

İngilizlere Paris saldırılarını düzenleyen bombacıların tekbir getirmesini hatırlatan şarkının bu kadar popüler olmasının sebebi anlaşılamazken, Sun gazetesine konuşan bir uzman, “Alaycı bir şarkı gibi duruyor. Nefreti körükleme amacı taşıdığını sanmıyorum” dedi. Paris saldırılarından önce listelere giren şarkı Norveç ve İsveç’te de çok dinleniyor.

Listede ikinci sıraya oturan şarkı şöyle: