Spotify, yeni özelliklerini duyurdu

Popüler müzik uygulaması Spotify, Kitaplığın' bölümüne eklenecek olan yeni özellikleri duyurdu. Kullanıcıların hem müziklerine hem de podcast'lerine tek bir yerden göz atmasına izin verecek yeni özellikler önümüzdeki hafta Android ve iOS cihazlara eklenecek.

Yapılan değişikliklerle birlikte Spotify, müzikseverlerin koleksiyonlarını kolayca keşfetmelerini ve kaydettikleri müzik ile podcast'lerine daha kolay bir şekilde ulaşmalarını hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre yenilenen Kitaplığın bölümünde artık daha hızlı bir şekilde keşif yapabilecek ve ihtiyacınız olan tüm özelliklere tek bir yerden erişebileceksiniz.

Yeni gelen özellikler

Spotify tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yenilenen 'Kitaplığın' sekmesinin öne çıkan kısımları şu şekilde:

-Tüm koleksiyonunuza (hem müzik hem de podcast) göz atmanın ve aramanın basit bir yolu.

-Bu koleksiyona göz atmanıza yardımcı olacak yeni dinamik filtreler. Kaydettiğiniz ve eşleşen içerikleri görmek için albüm, sanatçı, şarkı listesi veya podcast arasından seçim yapabilirsiniz. Ardından, hareket halindeyseniz, çevrimdışı olarak kullanılabilen tüm içeriğinizi tek seferde görüntülemek için 'İndirilenler' filtresine dokunmanız yeterlidir.

-Daha iyi sıralama seçenekleri. İçeriklerinizi alfabetik olarak, en son çalınanlara göre ya da içerik oluşturucunun ismine göre görüntüleyebilirsiniz.

-En çok dinledikleriniz üzerinde daha fazla kontrol ve daha kolay erişim. Dört adede kadar çalma listesi, albüm veya podcast'i anında erişim için sabitleyebilirsiniz. 'Sabitle' seçeneğini görmek için bu öğeleri sağa kaydırmanız yeterlidir.

-Albüm, çalma listesi ve podcast kapaklarını geniş bir şekilde görüntülemek ve beğendiğiniz içerikleri daha görülebilir şekilde sıralamak için yeni 'Grid' görünümünü kullanabilirsiniz.