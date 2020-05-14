Spotify, yeni kullanıcıları için 3 ay ücretsiz 'premium abonelik' kampanyası başlattı

Çevrimiçi müzik platformu Spotify, 30 Haziran’a kadar ilk defa üye olacak kullanıcıların, premium sürücüyü 3 ay boyunca ücretsiz olarak kullanacağını duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerinde düşüş yaşayan Spotify, bugünden itibaren 30 Haziran’a kadar platforma premium abone olan kullanıcılara, seçtikleri premium paketi 3 ay boyunca ücretsiz olarak sunacak.

Reklam gelirlerinde yaşanan düşüşü yeni abonelerle telafi etmek isteyen Spotify, yeni kampanyasını bütün dünyada ve 14 Nisan’dan önce premium paketlerini iptal eden kullanıcıları da kapsayacak şekilde duyurdu. 14 Nisan’dan önce premium aboneliklerini iptal eden kullanıcılar, Spotify’a geri döndükleri koşullarda 3 ay boyunca sadece 3 dolar ödeyecekler.

Spotify, 14 Nisan’dan önce premium aboneliklerini iptal eden kullanıcılarına sunduğu indirim imkanını bütün dünyada sunsa da Türkiye’deki kullanıcılara sunmadı. Spotify’ın Türkiye internet sitesinde daha önce premium abonelikleri deneyen kullanıcıların kampanyadan yararlanamayacağı belirtiliyor.