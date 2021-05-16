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Dünya

Spotify'ın kurucusunun Arsenal'i satın alma teklifi reddedildi

16 Mayıs 2021 16:12

İsveç merkezli dünyanın en büyük mobil müzik ve podcast yayıncısı Spotify'ın kurucusu Daniel Ek'in, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'i satın almak için yaptığı teklif reddedildi.

Daniel EkDaniel Ek ArsenalArsenal SpotifySpotify
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