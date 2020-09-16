Spotify'dan Apple'a haksız rekabet suçlaması

Spotify, Apple'ın 6 farklı dijital hizmetini kapsayan yeni servisi Apple One'ın haksız rekabet oluşturduğunu açıkladı.

Spotify, Apple'in müzik akışı hizmeti için 10 dolar aldığını fakat yeni "Apple one" hizmetiyle televizyon, oyun gibi hizmetlerin içine Apple music ekleyip paket haline getirerek 15 dolardan verdiğini ve bunun haksız rekabet olduğu söylüyor.

Spotify'dan yapılan açıklama şöyle;

“Bir kez daha Apple, rakiplerini dezavantajlı duruma düşürmek ve tüketicileri kendi hizmetlerini tercih etmek zorunda bırakmak için hakim konumunu ve adaletsiz uygulamalarını kullanıyor. Rekabet yetkililerini, Apple'ın kontrol edilmediği takdirde geliştirici topluluğuna onarılamaz zararlar verecek ve kolektif dinleme, öğrenme, yaratma ve bağlantı kurma özgürlüklerimizi tehdit edecek, rekabete aykırı davranışını kısıtlamak için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz.”