Sportmen Putin, Harley Davidson'la halkı selamladı!

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Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Sivastopol kentinde düzenlenen motosiklet yarışında Amerikan "Harley Davidson" motorunu kullanarak, sportmenliğini bir kez daha gösterdi.Karateci, judocu, kayakçı, yüzücü, balıkçı Putin, Kırım Yarımadası Kuzey Karadeniz kenti Sivastopol'da, 5 bin motosiklet sevdalısı içinde halkı selamladı.Putin, "Motosiklet, halkçı taşıt araçlarından" dedi. Siyah kıyafetli kara gözlüklü Putin, Viktor Yuşçenko'dan sonra Şubat ayında Devlet Başkanı olan Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç'in döneminde "kardeşim" dediği ülkede, halkla sarmaş dolaş oldu. Putin, Harley Davidson motosikletini, arazide "kırk yıllık motorcu" gibi gitti.Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in (1931-2007) 1999 yılı sonunda gizli SSCB istihbarat örgütü KGB'den halefi olarak seçtiği, 2000 ilkbaharında Rusya Devlet Başkanı olan Başbakan Putin'in, 2008'de Devlet Başkanlığını Dimitriy Medvedev'e bıraktıktan sonra 2012'de yeniden Devlet Başkanlığı'na aday olması bekleniyor. Bu durum, dünya siyaset tarihinde nadir görülüyor.