"Sporting Lizbon Podolski'yi transfer listesine aldı"

Sporting Lizbon'un Galatasaray'ın Alman forveti Lukas Podolski'yi transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Portekiz’de yayın yapan O Jogo gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Lizbon ekibinin teknik direktörü Jorge Jesus, takımda forvet hattına takviye için Galatasaray’dan Lukas Podolski’yi düşünüyor. Takımın şu anki forvetleri Islam Slimani ve Teofilo Gutierrez’ın isminin sık sık transfer söylentisine karışmasına bağlı olarak bu iki oyuncunun takımdaki geleceklerinin belirsiz olduğu öne sürüldü. Habere göre ayrılık ihtimali düşünülerek Jorge Jesus tarafından takımın transfer listesine Podolski’nin eklendiği iddia edildi.

Sporting Lizbon’un bu transfer için şimdilik herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtilirken, Alman Milli Takımı ile Euro 2016’da da mücadele eden solak oyuncunun transferi için en büyük engelin Podolski’nin Galatasaray’dan kazandığı yıllık ücret olduğu iddia edildi.

Sezon başında İngiliz ekibi Arsenal’dan transfer edilen Podolski, Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 17 gol atıp 10 da asist yaptı. Podolski, önümüzdeki sezon devam etmesi halinde Galatasaray’dan 3 milyon euro sabit transfer ücreti ve 20 bin euro maç başı ücreti kazanacak.