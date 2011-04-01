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Politika

''SPORDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ'' TASARISI YASALAŞTI TBMM (A.A)

01 Nisan 2011 01:56

-''SPORDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ'' TASARISI YASALAŞTI TBMM (A.A) - 31.03.2011 - Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik tasarı TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. Yasaya göre, ''elektronik biletle'' maça girilecek. Şike ve teşvik primine ağır cezalar verilecek. Maçtan önce şike ve teşvik pirimini ihbar edene ceza verilmeyecek. Hakaret eden taraftarlara, şikayet şartı aranmaksızın adli para cezası verilecek. Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisi altında olduğu açıkça anlaşılan kişi spor alanlarına alınmayacak. Maç günü görevde olmayan kolluk görevlileri, ücret karşılığı maçlarda görevlendirilebilecek.

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