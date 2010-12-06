Sporda Şiddet Yasası neden bekletiliyor?

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Bilgi bankası



Kanlı buluşma





Olaylara karışanlar, anında özel hakimlerin karşısına çıkarılacak, para ve hapis cezası alacaklardı. Milliyet gazwetesinde yer alan haber şöyle:Spor mahkemelerinden ceza alan holiganlar, maç günleri karakollarda gözetim altında tutulacaklardı...Sabıkalılar, yine olay çıkarırlarsa en az 5 bin TL para ve 3 ay hapis cezasına çarptırılacaklardı...Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Futbol Federasyonu Başkanı ve Kulüpler Birliği üyeleriyle yaptığı şiddet zirvesinin hemen ardından Beşiktaş ile Bursaspor taraftarı arasında yaşanan olaylar, yaklaşık 1.5 yıldır sürüncemede kalan Sporda Şiddet Yasası'nda gerekli düzenlemelerin bir önce yapılarak yürürlüğe girmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.Futbol Federasyonu hukukçuları ile Devlet Bakanlığı bürokratları tarafından "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin önlenmesine dair" 5149 sayılı yasada yer alması öngörülen cezalar ile spor mahkemeleri uygulaması başlanmış olsa idi, dün meydana gelen olaylara karışan iki takım taraftarı gözaltına alınarak özel yetkilendirilmiş hakimlerin karşısına çıkacak, şiddetin ağırlığına göre para veya hapis cezasına çarptırılabilecekti.Sadece spor olaylarına bakacak mahkemelerde yargılanacak holiganlar ceza aldıkları takdirde Avrupa'daki örnekleri gibi müsabaka günleri bağlı oldukları karakollara giderek maç saati bitene kadar gerekirse gözetim altında kalacaklardı.Oluşturulacak bilgi bankası sayesinde eylemleri sicillerine işlenecek bu şahıslar yeni bir olaya karıştıkları takdirde yasaya göre ağırlaştırılmış yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar, 5 bin liradan başlayan para cezası ve 3 aydan başlayan hapis cezaları uygulanacaktı. Futbol holiganlarının ayrıca 1 yıldan az olmamak üzere spor müsabakalarına girmeleri yasaklanacak, tekrarı durumunda bu süre 5 yıla kadar uzayabilecekti. 2004 yılında yürürlüğe girmesine karşın üç kez revize edilen Şiddet Yasası'nda gözlenen eksikleri gidermeyi amaçlayan yeni yasa tasarısının, gecikmeden TBMM genel kurulundan geçmesi talimatını veren Başbakan Erdoğan'ın devreye girmesiyle spor mahkemeleri kurulacak, Vali, İl emniyet müdürü gibi yerel yetkililerin sorumlulukları artacak.Yıllardır uygulanan misafir ekibin taraftarına uygulanan ambargo kalktı, ancak değişen bir şey olmadı. İki takım seyircisi arasındaki olaylarda toplam 4 taraftar yaralandı.Yaklaşık 7.5 sezondur İnönü Stadı’na gelemeyen Bursaspor taraftarları ile Beşiktaşlılar arasında maçtan bir saat önce arbede yaşandı. Yeşil-beyazlıların stada getirilişi sırasında her iki taraftar grubu polis bariyerlerini aşarak birbirlerine girdi. Emniyet güçleri çıkan olayları yatıştırmakta zorlanınca havaya birkaç el ateş etti. Olayları dindirmek için polis biber gazı da kullanırken, yaklaşık 20 otobüs ile gelen bin 200 kadar Bursaspor taraftarı ile binlerce Beşiktaşlının karşı karşıya gelmesinden kaynaklanan olaylarda bıçaklı saldırı da yaşandı. Bursasporlular en son 16 Ağustos 2003’te, İnönü Stadı’nda takımlarını desteklemişti.Kavgada, alnından darp edilen Bursaspor taraftarı Selim Durukaya (24), kalçasından bıçaklanan Hasan Koyupınar (34) ile sol karın boşluğundan bıçaklanan Sait Güllük’ün (22) tedavileri Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Olaylarda başına isabet eden şişeyle yaralanan Beşiktaş taraftarı Melda Mesut’un da (34) tedavisi Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Mesut’un yüzündeki 5 kesiğe 26 dikiş atıldı.