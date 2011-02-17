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Politika

''SPORDA ŞİDDET TASARISI'' KOMİSYONDAN GEÇTİ TBMM (A.A)

17 Şubat 2011 19:23

-''SPORDA ŞİDDET TASARISI'' KOMİSYONDAN GEÇTİ  TBMM (A.A) - 17.02.2011 - Sporda şiddeti önlemeyi amaçlayan tasarı TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.  Tasarıya göre, maç biletleri elektronik olacak. Seyirciler, maça girmek için elektronik kart alacak ve izlemek istediği maçın bileti bu karta yüklenecek. Stadyuma bu kart gösterilerek girilecek.  Spor alanlarında kasten yaralama veya mala zarar verme suçu, şikayete bağlı olmaksızın cezalandırılacak.  Şike ve teşvik primine ağır cezalar verilecek. Maçtan önce şike ve teşvik pirimini ihbar edene ceza verilmeyecek. Maç günü görevde olmayan kolluk görevlileri günlük harcırahın iki katı kadar ödenekle maçlarda görevlendirilebilecek.

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