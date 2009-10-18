T24 - 2007 yılında son bulmuş olan ve sporculara tanınan vergi istisnası, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek, 2015 yılına kadar uzatıldı. Milliyet Gazetesi yazarı Erdoğan Sağlam, " (...) Sporcular, en düşük ücretlerin vergilendirildiği dilime isabet eden orandan, yani yüzde 15 üzerinden vergilendiriliyor" diyerek, bu durumu yüksek transfer ücretleri alan sporculara "vergi kıyağı" olarak tanımlıyor.



İşte Milliyet Gazetesi yazarı Sağlam'ın 18 Ekim 2009 tarihli ve "Sporcuya vergi kıyağı" başlıklı yazısı:



Sporcuya vergi kıyağı / Erdoğan Sağlam / 18 Ekim 2009



Plan Bütçe'deki pek çok af içeren tasarıyla, yüksek transfer ücreti almalarına karşın sporculara tanınan vergi istisnası 2007'den 2015'e uzatıldı. İkinci lig sporcularında oran yüzde 10'a çekildi.



Pek çok konuda af içeren Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken, yeni eklenen maddelerle genişletildi.



Komisyonda kabul edilen sporculara vergi indirimi sağlayan önergeyle, 31 Aralık 2015 tarihine kadar sporculara ücret olarak yapılan ödemeler Gelir Vergisi'nden istisna tutulurken, bu ücretler için Türkiye Profesyonel Birinci Süper Ligi ile Türkiye Basketbol Ligi'nde oynayan oyuncular için yüzde 15, hem futbol hem de basketbolda ikinci ligde oynayan oyuncular için yüzde 10, diğer sporcular için yüzde 5 oranında Gelir Vergisi kesintisi yapılacak.



Bakanlar Kurulu da bu oranları yüde 25'e kadar arttırma ya da kanuni orana kadar indirmeye yetkili kılındı.



Düşük ödüyorlar



Böylece 31 Aralık 2007'ye kadar sporculara yönelik sağlanan istisna 2015'e kadar uzatılırken, ikinci lig ve diğer sporcular için vergi oranları yüzde 15'in altına indirilmiş oldu. İkinci bir maddeyle, spor şirketlerinin transfer ve geçici transfer sözleşmeleri damga vergisinden muaf tutuldu. Aynı maddeyle Gelir Vergisi'nden istisna olan ücretlere ilişkin düzenlenecek kağıtların Damga Vergisi'nden de istisna olması öngörüldü.



Profesyonel sporculara transfer, maaş, aylık, prim, ödül vs. adlarla yapılan ödemelerin hepsi vergi mevzuatımıza göre "ücret." Böyle olduğu için normalde ücretliler için geçerli olan vergi tarifesi kullanılarak ödemeler üzerinden yüzde 15 - 35 arasında vergi kesintisi yapılması gerekiyor.



Ancak hal böyle değil. Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 64'üncü maddesi uyarınca sporculara yapılan ücret ödemeleri 31 Aralık 2007'ye kadar Gelir Vergisi'nden müstesna. Söz konusu madde sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden sabit bir oranda (yüzde 15) vergi kesintisi yapılmasını öngörüyor.

Anlayacağınız sporcular, en düşük ücretlerin vergilendirildiği dilime isabet eden orandan, yani yüzde 15 üzerinden vergilendiriliyor. İşte bu düzenleme bazı kişilerin vicdanını sızlatıyor. 'Çok yüksek gelir elde eden sporcular nasıl oluyor da en düşük orandan vergilendiriliyor' diye...



Başka ülkelerde yok



Bu düzenlemeler neden yapılıyor? Maliye Bakanı, "Memleket gerçekleri gerektiriyor. Bu, Maliye Bakanlığı'nın aczi değil. 2. ve 3. lig takımları sürekli parasızlıktan yakınıyor. Sporcusunun ücretini ödeyemeyen kulüpler var. Sadece üç kuruşluk vergiyi düşünürsek Türk sporuna darbe indirmiş oluruz" diyor.



Yurtdışında sporcular kendi vergilerini kendileri ödüyor. Bizde ise sporcular kulüplerle net ödeme üzerinden anlaşıyorlar. Böyle olunca da vergi kulüplerin sırtına biniyor. İstisna talepleri de kulüp yöneticilerinden geliyor. Yani anlayacağınız gerçekte kulüpler desteklenmiş oluyor. Ülkemiz gerçekleri maaalesef böyle.



Plan Bütçe'de Formula - 1 ile ilgili düzenlenecek kağıtlar ve yapılacak işlemlerin Damga Vergisi ile Harçlar Kanunu kapsamında ödemelerden istisna tutulması öngörüldü. Bir madde daha eklenerek Formula'nın gerçekleştirilmesine yönelik yapılacak tesislerin inşasına ilişkin teslimler ve hizmetler 31 Aralık 2005 tarihine kadar KDV'den muaf tutuldu.