-Sporcuların 'Suat ağabeyi' olacağım ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Sporcuların 'Suat ağabey'i olacağım'' dedi. Kılıç, 22 Eylül-10 Ekim tarihlerinde Azerbaycan'da yapılacak olan Dünya Boks Şampiyonası öncesinde Boks Milli Takımı'nı kamp yaptıkları otelde ziyaret etti. Suat Kılıç, burada yaptığı konuşmada, ziyaretin tamamen bir moral verme amacı taşıdığını dile getirerek, ''Milli boksörlerimizin milli yumrukları hazır. Hepinizi çok seviyorum. Yumrukları İnşallah Azerbaycan'da konuşturursunuz'' diye konuştu. Bakan Kılıç, boksörlerin Erzurum'da kamp yaptığı, bu kentin Azerbaycan'a yakın bir yükseklikte bulunduğu ve oksijen düzeyinin de birbirine yakın olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: ''Oksijen depoladığınız iyi bir kamp dönemi geçirdiğinizi biliyorum. Yaşar Doğu'nun güreşçi olarak literatüre kazandırdığı bir söz var biliyorsunuz 'Türk gibi kuvvetli.' İnşallah sizler de ringlerdeki yumruklarınızla, sokakta ve başka yerdeki yumruklarınızla değil ama ringlerdeki yumruklarınızla 'Türk gibi kuvvetli' sözünü dünyanın her yerinde hissettireceksiniz. Buna ben yürekten inanıyorum. Muhammet Ali için söylenen bir söz vardır, 'Kelebek gibi uçar, arı gibi sokar' diye, dolayısıyla insan ilişkileri noktasında son derece insan sevgisi ile dolu, yüreği sağlam, özü sağlam, sözü sağlam insanlar olacaksınız. Sporcular olarak model olacaksınız ama diğer taraftan yumruklarınızı ringde konuştururken de 'Türk gibi kuvvetli' sözünü yumruklarınıza muhatap olanlara hissettireceksiniz.'' İlk kez bir bakan tarafından ziyaret edildiklerini belirten Boks Milli Takımı Antrenörü Seyfullah Dumlupınar ise ziyaretin kendileri için adeta ''doping'' etkisi yaptığını söyledi. Daha sonra Boks Milli Takımı Antrenörü Seyfullah Dumlupınar, boksörleri Bakan Kılıç'a tanıttı. Boksörlerden Onur ve Önder Şipal kardeşlerle tanışan Kılıç, ''Birbirinizi döverek mi boksa başladınız?'' diye sordu. Önder Şipal de kardeşini çok dövdüğünü söyleyince, Suat Kılıç, beraberinde getirdiği oğlu Hüseyin Kağan'ı yanına çağırarak, ''Oğlum bak ağabeyin dövüyor diye hiç üzülme, bu ağabeyin de dayak yemiş ama bak boksör olmuş'' diye espri yaptı. Milli boksörlere baklava ikram eden Suat Kılıç, hatıra fotoğrafı da çektirdi.