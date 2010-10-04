-SPORCULARIN ÖDÜLLERİNE TAKSİTLENDİRME ANKARA (A.A) - 04.10.2010 - Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, mevcut ödül yönetmeliğinde çok ciddi değişiklikler yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Başarılı sporculara yüksek oranda parasal ödüller verildiğini savunan Akgül, ''Ödül yönetmeliğinde ciddi değişiklikler yapmak için çalışmalar yapılıyor. Bazı federasyonlar her sene Avrupa Şampiyonası yapıyor, bazıları ise 4 senede bir aynı şampiyonayı yapıyor. Her sene Avrupa şampiyonu olan sporcuyla, 4 senede bir Avrupa Şampiyonu olan sporcu aynı kategoride değerlendirilmeli diye düşündük. Buna göre bir düzenleme yapıyoruz'' dedi. Genel Müdür Akgül, yeni çıkacak yönetmelikte ödülleri taksitlendirmeyi düşündüklerini belirterek, şöyle devam etti: ''Çünkü çok ciddi ödüller veriyoruz. Genç yaştaki sporcularımızın birçoğu o ödülleri nasıl değerlendireceğini bilemediğinden çok kısa zamanda ödüller de bitiyor. Ödülün heyecanıyla sporcu da spordan kopmuş oluyor. Ödüllerin taksitlendirilmesini önerdim. Buna Atagün Yalçınkaya örneğini verebiliriz. 17 yaşında olimpiyat ikincisi olan bir sporcumuz bugün çok büyük sıkıntılar çekiyor. Yönetmelikte bu nedenlere dayanan çok önemli değişiklikler yapıyoruz.'' -SPORCULARIN KURDUĞU KULÜPLER KAPANABİLİR- Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yönetmelikte sporcuyu yetiştiren kulüplere de iyi niyetle ödül verelim dedik. Kazanılan ödüller paylaşılmasın diye sporcular kulüp kurmaya başladılar. Kursunlar, ciddi kulüplerse, ödül de alsınlar. Yeni yönetmelikte şu hükmü getiriyoruz. İlgili branşta en az 20-30 sporcusu olacak, SSK'ya kayıtlı en az 2 antrenörü olacak. Bunlara bakmayı göze alabiliyorsa, o zaten gerçek bir kulüptür. O zaman verilen ödüllerden yararlanabilecek.'' -''GÜLSÜM TATAR'A ARTI PRİME GEREK YOK''- Yunus Akgül, Dünya Bayanlar Boks Şampiyonası'nda 64 kiloda altın madalya kazanan Gülsüm Tatar'a prim verilmeyeceğini belirterek, ''Kazandığı çok büyük bir başarı. Dünya Şampiyonluğunu elde etti. Fakat herkese ödül artı prim sözkonusu değil'' diye konuştu. Gülsüm'den olimpiyatlarda derece beklediklerini anlatan Akgül, ''Kendisiyle konuştuk, bu aşamadan sonra bu amaçla çalışmalarını sürdürecek. Benzeri başarıyı Nurcan ve Sibel de elde etti. Dünya şampiyonlukları geliyor. Biz çok ciddi ödüller veriyoruz. Basketbolda coşku yaşadık ve ekstra prim verildi. Onun dışında çok büyük ödüller veriyoruz. Bakın 1000 adet Cumhuriyet Altını, 420 bin TL yapıyor. İnsanlar bu paraları rüyalarında göremiyor. Artı prime gerek yok'' dedi. -BASKETBOLDAKİ PRİM KONUSU- Genel müdür Akgül, basketbolculara verilen primin bundan sonra aynı branşta yaşanacak bir başarıda tekrarlanmayacağını belirtti. Basketbolculara verilen primin artık konuşulmaması gerektiğine dikkati çeken Yunus Akgül, ''Bu bir defa yaşanan bir coşku. Türkiye referandum nedeniyle siyasi bir olay yaşıyordu. Sinirler en üst seviyedeydi. Tarihimizde ilk kez olimpik takım branşında güzel bir sonuca imza attık. Önemli bir ülke konumuna geldik. Bütün Türkiye, televizyonlara kilitlendi. Bu muhteşem bir gösteriydi. Bu coşkuya sayın Başbakan da katıldı. Artık bunu söyleyebilirim. Dünya şampiyonasında aynı başarıyı gösterseler, aynı tepki gösterilmeyecek. Hiç kimse tarafından aynı tepki verilmeyecektir. Tarihimizde ilk kez olmuş bir başarıdır. Bu başarı ve coşkuya herkesin katılmasıdır. Bunu bu şekilde ifade etmek gerekir'' diyerek sözlerini tamamladı.