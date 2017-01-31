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Dünya
Deutsche Welle

Sporcular için istisna talebi

ABD Başkanı Trump'ın tartışmalı göç kararnamesi spor dünyasını da etkiledi. ABD'de yarışlara katılacak sporcular için istisnai düzenlemeler getirilmesi isteniyor.

31 Ocak 2017 14:56

ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman yedi ülkenin vatandaşlarına gelecek 90 gün için ülkeye giriş yasağı getiren kararnamesinin spor dünyasını ne yönde etkileyeceği belirsizliğini koruyor.

ABD yönetimi, ABD Olimpiyat Komitesi'nin (USOC) ABD'deki uluslararası yarışlara katılacak sporcular için istisnai düzenlemeler getirilmesine ilişkin başvurusuna olumlu yanıt verdi. Açıklamada, bu konuda Komite ile işbirliği yapılacağı belirtildi.

Komite yönetiminden Larry Probst ve Scott Blackmun, olimpiyatların tıpkı ABD gibi çoğulculuk prensibine dayalı olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, "Ülkemizde güvenliği sağlamanın ne denli zorlu bir görev olduğunun farkındayız. Ancak Sayın Başkan'ın ülkemizin ve olimpiyat hareketinin dayalı olduğu değerleri tanımasını ümit ediyoruz" denildi.

ABD, 2024 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği adaylığı için Los Angeles kentinin seçildiğini açıklamıştı. Los angeles'in rakipleri Paris ve Budapeşte. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bu konudaki kararını eylül ayında vermesi bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/SİD, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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