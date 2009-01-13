'Sporcular da örgütlenmeli'

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, sporcuların ve çalıştırıcıların sosyal güvencelerinin olmadığını belirterek, “Yalnız futbolda değil tüm spor dallarında verilecek örgütlü mücadeleyle sorunlar aşılabilir” dedi.



DİSK Genel Başkanı Çelebi, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’un futbolcuların sendika kurması yönündeki önerisine ilişkin bir açıklamada bulundu.

"Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, aslında ülkemizdeki önemli bir sorunun tartışılmasına da olanak sağladı” diyen Çelebi, şunları söyledi:

“Ülkemizde futbol veya spor denilince akla yalnızca profesyonel birinci lig ve birkaç büyük kulüp gelmektedir. Bu kulüplerde yer alan bir kısım oyuncunun yüksek miktarlarda ücretler almaları, lüks bir yaşam sürmeleri ve medyada yalnızca bu kulüplere ve oyunculara yer verilmesi doğal olarak bir yanılgıya neden olmaktadır.”



‘Sosyal güvenceleri yok’



Oysa sınırlı sayıdaki bu oyuncuların dışında binlerce vatandaşın geçimini spordan sağladığını ve bunların gerek ekonomik gerekse sosyal yönden ciddi sorunları bulunduğuna işaret eden Çelebi, “Bu sporcuların ve hatta çalıştırıcıların hiçbir sosyal güvenceleri de yoktur. Sakatlanma, hastalık vb. nedenlerle çalışma ortamından kolayca kopmakta ve yeni bir alanda iş bulmaları da mümkün olmamaktadır” dedi.



‘Hakları ve çıkarları korunmalı’



Tüm çalışanlar gibi hangi alanda olursa olsun, sporcularında haklarını ve çıkarlarını korumak için örgütlenmesi gerektiğini ifade eden Çelebi, “Yalnızca profesyonel sporcuların değil, amatör sporcuların da önemli sorunları olduğu, zor koşullarda, ağır işçilik niteliklerinde çalıştıkları unutulmamalıdır” diye konuştu.



‘Sorunlar örgütlü mücadele ile aşılır’



Uluslararası deneyimler ve örneklerin de gösterdiği gibi bu alandaki en gelişmiş örgütlenme modelinin sendika olduğunu hatırlatan Çelebi, yalnız futbolda değil tüm spor dallarında verilecek örgütlü mücadele ile sorunların aşılabileceğinin unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Çelebi, DİSK’in bu anlamda tüm sporculara katkı ve destek olmaya hazır olduğunu belirterek, “Herkese olduğu gibi örgütlenmek isteyene sporculara da kapımız açıktır” dedi.

