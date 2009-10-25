Spor yorumcularından zor tahmin

Türk futbolunun önde gelen isimleri Turgay Şeren, Tanju Çolak, Selçuk Yula ve Altan Tanrıkulu FB – GS maçını değerlendirdi.



Turgay Şeren:



Maç Fenerbahçe’nin sahasında olduğundan büyük destek alıyorlar. Galatasaray taraftarının etkisi az olacaktır. İki takımda 3 puanı isteyecektir. İyi bir maç ortaya çıkacak. Kaleciler bu maçta çok önemli. Bizim zamanımızda yabancı oyuncu yoktu. Bu da oyunu daha keyifli kılıyordu. Galatasaray da Fenerbahçe de sahaya Türk oyuncularla çıkardı. Biz de ermeni asıllı oyuncular vardı ama hepimiz aynı mahallede yetiştik. 1 hafta önceden gazeteler, 10 gün önceden de taraftarlar maç havasına girerlerdi. Bu da bize keyif verirdi. Biz gelip gelince Fenerbahçeli oyuncular bizi tebrik ederdi. Onlar kazanınca da biz ilk olarak Lefter’i tebrik ederdik.



Tanju Çolak:



Futbolun yorumcu devlerinden Tanju Çolak Hürriyet'e yaptığı açıklamada;9 maçtır kazanan Fenerbahçe bu sefer kazanamayacak. O seri bozulacak. Galatasaray 3 puan alacak. Arda, Keita ve Milan Baros’un performansı çok önemli. Keita çok iyi oynuyor ama zaman zaman şov yapıyor. Fenerbahçe orta sahasında ise Emre’nin önemli bir yeri var. Alex ile iyi anlaşıyorlar ama Galatasaray kazanacak dedi.



Selçuk Yula:



İstatistikler Fenerbahçe’yi öne çıkarıyor. Saraçoğlu yeni haline geldiğinden beri beraberlik olmadı. Atmosferle beraber Fenebahçe daha avantajlı. Diğer yanda ise bu maçın havasını defalarca soluyan Daum’um karşısında bu havayı ilk kez tadacak Rijkaard var. Bu konuda da Fener avantajlı. İki takımın da durumlarına bakarsak çok zevkli ve kaliteli bir maç olacak. Çünkü iki takımda bol bol pozisyon buluyor. Fenerbahçe’de etkili olabilecek oyuncular Alex, Mehmet Topuz, Güiza veya Semih, oynarsa da Özer. Galatasaray’da ise Arda, Keita, Baros ve Kewell. Bu akşam herkes Semih veya Güiza’yı veya ikisini birden sahada bekliyor ama Daum bir sürpriz yaparak Kazım’ı forvette oynatabilir. Çünkü Kazım, geçen maç Daum’un istediği her şeyi yaptı. Rijkaard istediği kadar Barcelona ile maça çıksın. Kadıköy atmosferinde çok şaşıracak.



Altan Tanrıkulu:



Bence bu maçı klasik bir derbiden öteye götürecek tek unsur Fenerbahçe’nin 9 yıldır kazanıyor olması.Galatasaray da Fenerbahçe de çok kuvvetliler. Bence maçta en çok öne çıkan sonuç 1-1 beraberlik. Keita, Elano’dan daha iyi olacak. Daum çok temkinli zaten bunlarında sinyallerini veriyor.