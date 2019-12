Spor yazarlarının yorumları

Erman Toroğlu: İkisi de memnun

İki tarafından anlaşmalı ‘gibi’ oyunlarını ortaya koyarak ve sert mücadeleden kaçarak, ortaya koydukları futbolun skoruna da razı bir görüntü çizdiklerini ifade ediyor ve ekliyor: “Kaybedenin çok şey kaybedeceği bir maçtı. Ama berabere kalınca da fazla da bir kazanç olmayacaktı.”



Ahmet Çakar: Beklenen oldu!

Çok kaliteli bir futbol izlenmese de çok iyi mücadelenin olduğu iki takım görüntüsü olduğunu. Sivassporun da da, Beşiktaş’ın da kaybetmek istemedikleri bir maçın oynandığını ifade ediyor ve ekliyor: “Kadro yapısına baktığımızda, taktik anlayışlara baktığımızda kaybetmemenin çok ön plana çıktığı bir maç oldu. “Bu sene futbol tarihimizin en ilginç ligini yaşıyoruz. Hala ne olacağı belli değil, hala kopan yok. Hala 4-5 takımın şampiyonluğu kovalayabildiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bence dün gecenin başarılı isimlerinden biri de hakem Kamil Abitoğlu'ydu. Hata yaptı mı, tabii ki yaptı. Ama böylesine zorluk derecesi yüksek bir maçı pek az hata ile bitirebilmek de önemli bir başarı.”



Uğur Meleke: Yusuf, Sivas’ta olsaydı

Sivasspor, sakatlık sonrası tam kapasite ile dönemeyen M.Ali’nin alternatifinin bulunamadığını, halen hem orta sahada pas bağlantısında, hem de duran toplarda sıkıntı yaşıydıklarını belirtiyor ve ekliyor: “Dün Murat Erdoğan ve Musa’nın olumlu oyunları bu zafiyeti kısmen izole etti ama Bülent Hoca kalan 9 haftada da bolca başını ellerinin arasına alacak ve Balili’nin son yarım saatteki katkısına muhtaç olacak gibi gol bulmak için...

Beşiktaş’ın dönüşümlü oynatabildiği Delgado-Yusuf ikilisinden birinin elinde olmasını çok isterdi sanırım Bülent Uygun”



Sergen Yalçın: Koca Beşiktaş için 1-1 iyi skor mu?

F.Bahçe ve Trabzon’un puan kayıplarından sonra zirve denkleminin çözüleceği bir maç olduğunu kazananın büyük avantaj sağlayacağı maçta iki takımında kazanmayı denediğini; olmayınca, 1-1’e razı olduklarını ifade ediyor ve ekliyor: “Kremalı pastayı da bugün Eskişehir’le oynayacak G.Saray’a bıraktılar.. G.Saray kazanırsa UEFA şokunun ardından ligde zirveye yaklaşmış olacak..”



Kemal Belgin: Oh ne ala!

BJK- Sivas maçında oyuna teknik adamların doğru taktiklerle çıktığını belirterek Bülent hocanın teknik kulübede olmamasına rağmen kontrollü bir oyunu kafasında şekillendirdiğini belirtiyor. Fakat Denizli’nin oyun içindeki tercihlerini eleştiriyor ve ekliyor: “Bir - iki not daha ekleyeyim. Beşiktaş’taki Bobo‘cular acaba dün akşam hangi hayaller peşinde koştuklarını anlayabildiler mi? Buna karşılık çok fazla hücuma dönük oyuncuyla pozisyona bile girilmekte zorluk çekilebileceğini de Bülent Hoca fark edebildi mi?”



Ali Sami Alkış: Final gibi bir şeydi…

Özet : Maçın genel olarak sonucu kestirilemeyen Sırat Köprüsü üstünde geçtiğini; her an her şeyin olabilme ihtimalinin maçın heyecanını ve seyredilme zevkini arttırdığını söylüyor ve Sivaspor’un liderliğini korumak, Beşiktaş’ın da liderliği almak için gereken tüm özeni ve fedakarlığı gösterdiğini ifade ediyor ve ekliyor: “Kim memnun kaldı bilmem ama, beraberlik adil bir sonuç oldu.”



Atilla Gökçe: Bırak dağınık

Kırkpınar güreşlerinde olan ‘el ense yoklama’larının çok olduğunu ve kontrollü bir maç geçtiğini belirtiyor. Bülent Uygun’un tribünde, Denizli’nin ise kulübede kozlarını son ana sakladıklarını ifade ediyor ve ekliyor: “Bobo ağırdı, ikili mücadelelerde anormal top kayıplarıyla ayağında hiç top tutamadı. Holosko ise inanılmaz biçimde soğuk, hamlesiz ve topa uzak bir oyun sergiledi. Bu dağınıklık içinde Yusuf ve Tello beklenenin üzerinde gayretliydiler. Hemen her hücum aksiyonunda istekle, hırsla, enerjiyle yer ve rol aldılar. Beşiktaş’ta yılın en iyi transferi olarak parlayan Ernst ise bir Sivasspor maçında kendinden beklenen etkinlikte değildi. Beşiktaş’ın hücumda kaybettiği toplar Sivasspor’un kontralarına neden oldu. Ne varki, Tum da Mehmet Yıldız da bu oyuna ayak uyduramadılar. Musa Aydın da maçı soğuk yaşayan bir Sivaslı idi.”



Bülent Yavuz: Sahanın en iyisi hakemdi

Hakemlerin şu sıralar tel tel döküldüğünü M.Kamil Abitoğlu’nun ise müsabakadaki yönetimiyle yüreklere su serptiğini belirtiyor. Maçın başından itibaren eline aldığı hakimiyeti maçın sonuna kadar kimseye kaptırmadığına dikkat çekerek ekliyor: “Faullerde standardı yakaladı. Avantaj kuralına mükemmele yakın riayet etti. Otoriter kimliğini oyunculara hissettirerek agresif oyuna fırsat vermedi. Çıkardığı kartlar cuk otururken saygınlığı da giderek arttı. Beşiktaş'ın Bobo ile attığı gol ofsayttı, iptal kararı doğruydu. İbrahim Üzülmez'in ceza alanı içerisindeki düşüşüne penaltı beklentisi boşunaydı, çünkü pozisyonda bir şey yoktu. Bu kadar önemli bir maçı sızlanmalara ve homurdanmalara meydan vermeden yöneten Kamil Abitoğlu'nu tebrik ediyoruz.”



Sanlı Sarıalioğlu: Kol kola zirvede

Yusuf’un, Sivaspor karşısında Beşiktaş’ın maestroluğunu üstlendiğini; takım oyununu tek başına yönlendirdiğini ve Tello’nun attığı golde çok büyük paya sahip olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “Pozisyon zenginliğinin olmamasında bu önemli faktördü. Mustafa Hoca bu ikiliyi ayırmamalı. Maçın sonunda iki takım da mutluydu. Kolkola zirvedeki yerlerini korudular ve yarışa 'devam' dediler.”