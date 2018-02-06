Spor yazarlarından kanser hastalarına destek

ERCAN ATA - ANKARA / DHA



Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ile Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği\'nin kanser hastalığında farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı, \"Yapabiliriz, yapabilirim\" projesine Ankaralı spor yazarları da destek verdi.

Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçını takip için 19 Mayıs Stadı\'na gelen spor yazarları, karşılaşmayı yakalarına taktıkları kampanyanın kurumsal rengi olan turuncu renkli kurdelalar ile izledi.



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