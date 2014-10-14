'Faturayı ödemesi gereken kişi Fatih Terim'dir'

EURO 2016 Dünya Kupası ön elemeleri maçında Türkiye ile Letonya karşılaşmasında, Türkiye'nin oynadığı kötü futbol nedeniyle önde gelen spor yazarları tarafından eleştirildi.

Yapılan eleştiriler şöyle:

Erman Toroğlu: (Sabah)

"Tahmin ediyorum Federasyon ve sorumlular kendilerine düşen görevi istifa ederek yerine getirirler. Hepinize hayırlı işler".

Mehmet Demirkol: (Milliyet)

"Fatih hoca gitsin diyenlerde var daha dur 3 maç oldu şansımız az olsa da şansımız var diyor. Ama iş öyle değil, Fatih hoca yerni gelmedi 2006 Almanya Elemeleri var. 2008'in tamamında var yarı final oynadık. 2010 Elemeleri son iki maçta gidemedik. Hiddink geldi. 2014 sonunda Fatih Terim yine geldi, 2016 da Fatih Terim var yani 9 senedir 6 büyük turnuvaya gitmeye çalışmışız ama 5 tanesine gidemedik.

Fatih Terim birçok şey söyleyebilir ama yeniyiz dememeli... 70 milyon insandan bir stoper çıkartamıyoruz. Abdullah Avcı yeni geldi şans verelim verilemez. 4 maçta 4 ayrı kaleciyle oynuyorsak, defans yükünü Ozan'a yıkıp gencecik çocuğa yükleniyosak burada benim suçum yok Fatih Terim'in suçu vardır.

Bence Fatih hoca sorunun ne olduğunu tespit edemedi. 10 yıldır milli takımın içide olan birisi olarak bu kabul edilebilir bişi değil... Spekülasyonlar yapılıyor mesela, Burak Yılmaz'ı bir daha takıma almayacağı söyleniyor."

Uğur Meleke: ( Milliyet)

"Gerçekten de ellerine ahlaksızlık fırsatı geçmediği için ahlaksızlık yapmamış. İnsanlar lazım bu milli takıma... Ellerine her ahlaksızlık fırsatı geçtiğinde ahlaksızlık yapanlar değil. Ahlakçılık değil, ahlaklılık lazım bu ülkeye. Varsın yenilelim yine Çeklere, yenemeyelim Letonya’yı. Öyle de gurur duyarız biz o milli takımımızla".

Ahmet Çakar: (Sabah)

"Dün gece Fransa bileti için çekiştiğimiz en önemli rakiplerimiz izlanda ve Çek Cumhuriyeti de kazandı. Ama biz kazanamadık. Hayallerimiz birer birer tükeniyor. Hollanda ile üçüncülük mücadelesine girişmek de cabası olacak. Ve yapılması gereken tek şey var artık. Suçlu ayağa kalkacak ve gereğini yapacak. Bütün başarılarda aslan payının sahibi Fatih Terim'di. Bugün de hesabı vermesi gereken faturayı ödemesi gereken kişi de Fatih Terim'dir. Gereğini yapar ya da yapmaz bilmiyorum. Ama Türk futbolu adına 30 yıldır böylesine rezillikler, böylesine hüsranlar arka arkaya gelmemişti."