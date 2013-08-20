Spor yazarları konuştu; Fatih Terim Milli Takım'ın başına geçsin mi?

2014'te Brezilya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılması mucizelere kalan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik adam değişikliği bir kez daha gündeme geldi.

Futbol Federasyonu eski Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme medyaya “Gümüşdağ, Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Terim’in nabzını yokladı” şeklinde medyaya yansıdı.

Abdullah Avcı’nın “başarısızlığının” tescilli olduğu kritik bir dönemde, Terim ile Milli Takım isimlerinden yan yana gelmesi heyecan yarattı.

Vatan gazetesi Terim’in Milli Takım’da çalışıp, çalışmaması gerektiğini otoritelere sordu. İşte Terim’in Milli Takım’a dönme ihtimali hakkında ortaya atılan görüşler şöyle:



İBRAHİM SETEN/ Hem G.Saray’ı yönetsin hem de Milli Takım’ı



Dışarıdan fantezi olarak gözükmesine rağmen, Fatih Terim’in Milli Takım’ın başına geçme ihtimali bile Türk futbolu açısından bir kazanç. Milli Takım’ı bu saatten sonra zaten ya Terim çalıştırmalı ya Mustafa Denizli.. Başka maceraya tahammülü yok kimsenin.. Kişisel fikrim şu: Göksel Gümüşdağ boşu boşuna Terim’le görüşmez. Demek ki ortada sıcak bir durum var.



Peki G.Saray’ın başındayken bu iş nasıl olacak? Terim hem G.Saray’a hem de Milli Takım’a hocalık yapabilecek kalibrede bir değer. Ayrıca Terim bu tip milli konularda işin 3’üne, 5’ine bakmaz, her türlü fedakârlığa hazırdır. Bunu da defalarca kanıtlamıştır. Bence bu iş olur, olmalı da.





TAYFUN BAYINDIR / Kolaylıkla bıraktığı yerden devam eder



Abdullah Avcı’nın geniş kadrosu zaten Fatih Terim’in 2008’de altyapısını hazırladığı 3 aşağı 5 yukarı aynısı... Bu nedenle Terim’in takımın başına gelmesi şaşırtıcı olmaz. Burada temel nokta Fatih hoca bu görevi ne zaman ve hangi koşullarda üstlenecek. Hem G.Saray hem Milli Takım, Terim’in kolaylıkla başa çıkacağı çifte görevdir. Ancak Milli Takım’ın başında bir hoca verken Terim kolaylıkla bu görev için görüşme yapmaz.



Mustafa Denizli, Şenol Güneş ve Aykut Kocaman, Avcı’nın ayrılması halinde diğer olasılıklar. Ancak hâlihazırdaki geniş kadro ‘Terim’in Milli Takımı’ olduğuna göre Fatih Hoca kolaylıkla bıraktığı yerden devam eder.



GÜNTEKİN ONAY / Uygun isim olup olmadığını tartışmak abes olur



Fatih Terim’in uygun isim olup olmadığını teknik adamlık kalitesi ve deneyimi açısından tartışmak abes olur. Buradaki tartışılacak konu G.Saray ve Milli Takım’ı birlikte çalıştırabilir mi? Terim gibi bir profesyonelin Türkiye için görevden kaçmayacak bir ülke sevdalısı olsa dahi görevi kabul etmeyeceğini düşünüyorum.



Bakış açıma göre aynı anda 2 görevi yürütmesinin bir sakıncası yok. Mesele Terim’in bunu kabul edip etmeyeceği. Futbolda ve basketbolda hem kulüp hem de milli takım çalıştıran teknik adamlar var. Belli bir yaşa gelmiş Terim’in çok stresli olan bu meslekte ikisini bir arada yürütmesi kolay

değil.



UĞUR MELEKE / Türk Milli Takımı başlı başına bir iş



Ben Türk Milli Takımı antrenörlüğünün bir kulüp takımıyla aynı anda çalıştırılacak kadar küçük bir operasyon olmadığını düşünüyorum. Daha önce bunun PSV-Güney Kore gibi örnekleri var ama son 10 büyük turnuvada 3 kez çeyrek final yapmış bir Milli Takım işi tam mesai ile yapılmalı. Üstelik Türk Milli Takımı oyuncu havuzu Avrupa’nın neredeyse tamamını kapsayan, çok geniş bir coğrafyayı ifade ediyor.



Milli Takım hocasının yılda 100 gün Batı’ya seyahat etmeli. Dolaysıyla Fatih Terim tabii ki Türk Milli Takımı için onur verici bir seçenektir. Ancak konuşulan isim Mourinho bile olsaydı bir kulüp takımıyla Türkiye’yi aynı anda çalıştırmasını istemezdim.

Gümüşdağ: En yakışan isim

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’le sürpriz bir görüşme yapan Futbol Federasyonu’nun eski başkan vekili Göksel Gümüşdağ’a “Terim’in Milli Takım’ın başına geçme ihtimali ne kadar?” diye sorduk. Gümüşdağ şu yanıtı verdi:

“Fatih Terim her zaman yakın olduğum ve sık sık görüştüğüm değerli bir ağabeyimdir. Kendisiyle görüştüğümüz doğrudur. Bundan sonra görüşmeye de devam edeceğiz. Milli Takım’ın başına yakışacak en büyük isimlerden biridir. Gerek tecrübesi gerek kariyeriyle. Fatih Terim’in adının Milli Takım’la beraber anılmasını normal karşılıyorum.”