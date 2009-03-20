Spor yazarları G. Saray için ne yazdı?

Rıdvan Dilmen: Bunun adı intihar

Hamburg fişi çekmiş, hafta sonu oynayacağı lig maçını düşünmeye başlamışken, Galatasaray hayır istemem diyerek turu elinin tersiyle geri çevirdi… Maçı çevirecek zaman olmasına rağmen Bülent Korkmaz’ın hatalı değişiklikleri işleri tamamen çıkmaza soktu. Hasan Şaş’ı oyuna almak tam bir intihardı. Arkada sürekli geniş alan bırakılınca Hamburg arka arkaya yüzde yüzlük pozisyonlar yakaladı. Sonunda galibiyet golünü de attı. Bordeaux maçı, ardından Trabzonspor karşılaşması Galatasaray teknik heyetine ders olmamış. Aynı yanlışları bu kez Hamburg cezalandırdı. Kısacası çekirge üçüncü kez sıçramadı.



Erman Toroğlu: Güçsüzlük

Sezon başından beri yaşanan antrenör, Lincoln ve kadro sorunu olduğuna dikkat çekerek; Lincoln’ün dün Bülent hocanın gözünde bittiğini ve taraftarların da gözünde bittiğini söylüyor. Davranışlarıyla tribünlere oynasa da Korkmaz’ın ‘ipini kötü çektiğini’ ifade ediyor ve ekliyor: “Bence Galatasaray da işi bitti. Ve Galatasaray da bu işten büyük zarar edecek.”



Ahmet Çakar: Papaz pilav yemez

Dün geceki maçın sinyallerinin daha önceden geldiğini ve taktik anlamda aksaklığın ve sakatlıkların bu sonucu getirdiğini kazanılacak maçın hediye edildiğini ifade ediyor ve ekliyor: “Bülent Korkmaz'a çok ağır eleştirilerimiz var. Kewell'dan savunma oyuncusu olmaz. Gerekirse sen çıkıp oynayacaksın, ama Kewell'ı o mevkide oynatmamalısın. Diğer bir eleştirimiz son dakikalarda Hasan Şaş'ı oyuna alıyorsun. Yürüyecek hali yok. O dakikalarda Lincoln uyur gezer gibi oynasa bile oyundan alınmaz. Çünkü son 15-20 dakikada öyle bir anda öyle bir şey yapar ki o bir hafta önce sana küfreden Lincoln takımı ipten alıverir.”



Mehmet Demirkol: 55’te pil bitti

Maçta Kewell ve Bülent Korkmaz arasındaki yer paylaşım ve göz teması kurulmasının 2-2 den sonra bırakılması gerektiği ve Kewell’ın hücuma yönelik pozisyonlanması gerektiğine inandığını belirterek ekliyor: “Bülent Hoca’nın tercihlerini de tartışmak gerekecek tabii. En azından 2-2’den sonra Kewell ileride kullanılmalıydı. Sabri enerji deposu hâlâ dolu olan tek adam olması ve Bordeaux maçının hürmetine sahada kalmalıydı. Bunlar yeter miydi? Bilmiyorum. Ama bundan iyi olacağı kesin değil mi?”



Şansal Büyüka: Ölüyü dirilttik…

Galatasaray’ın rakibine böylesi bir skor hediye ettiği için eleştiriyor. İlk maçta avantajlı bir skor yakalamışken, bu maçta 2-0 öne geçmişken ‘elini vicdanına koy’ diyor ve ekliyor: “Hiç olmazsa ağzımıza bir parmak bal çalma...Üstelik ilk maçtaki büyük avantajın var...Bu da yetmedi... O beraberliğin üstüne bir de 2-0 öndesin...Elini vicdanına koy...Buradan maç verilir mi...Buradan tur gider mi...Buradan Kadıköy'e el sallanır mı?”



Levent Tüzemen: Kulübe kaybetti!

Eleştirilerini teknik yönetime yönelterek maçta oynanan oyunun bu yüzden aksadığını ve maçın Hamburg’a teslim edildiğini ifade ediyor ve ekliyor: “kenar yönetimin zekası maçı okumaya yetmediği için Galatasaray kaybetti. İlk yarı Pitroipa sağdan Galatasaray'ı tehdit ediyordu. Ama Sabri-Serkan iyi anlaşıp birbirlerine yardım ettiği için etkili olamıyordu. Hamburg'un hocası Jol'un ikinci yarı Pitroipa'yı sağ tarafa çekmesi Volkan'ın kanadını yol geçen hanına çevirdi.”



Tanju Çolak: Yazık çok yazık

Bu maçta Kewell’ın görevini yerine getirdiğini fakat taktik anlamında orta alanın etkisizleştiğini belirterek sahada olmayan ve goller hariç pozisyonları olmayan Hamburg’a maçın verildiğini ifade ediyor ve ekliyor: “Böyle kötü bir Hamburg takımıyla bir daha karşılaşabileceğimizi hiç zannetmiyorum. Ne olduysa ikinci yarıda oldu. 2-0 galibiyetten sonra Hamburg'ta Guerrero sahneye çıktı. 3 dakikada 2 gol yemek Galatasaray'a yakışmıyor. Kendi elimizle hem maçı, hem de çeyrek final oynama şansımızı kaybettik. Yazık oldu çok yazık.”



Ercan Taner: Almanlar maçı bırakmaz

Galatasaray 2-0 öne geçtikten sonra oyun düzenini bozdu. Oyuncuların bilinçaltında fark atmak yatıyordu sanki. Galatasaray şunu unuttu. Alman takımlarının genetik yapısnda skor ne olursa olsun maçı bırakmamak vardır. Bunu yine yaşadık maalesef.

Nonda sakat değilse daha önce düşünülebilirdi. Lincoln daha önce oyundan çıkarılabilirdi. Ama artık bunlar düşünülmeyecek. Bülent Korkmaz önümüzdeki maçılarda oyuna daha iyi müdahale ederse Galatasaray daha başarılı olabilir.





Hakan Ünsal: Galatasaray fırsat tepti

Bundan sonraki tura Galatasaray çok daha güçlü çıkacaktı ama o şansını değerlendiremedi ki aslında ayağına kadar gelen fırsattı. Tek kalan hedef şu anda lig. Bu milli takım arasına kadar iyi giderse daha iddialı duruma gelecekti ama devam edemedi Galatasaray.





Sergen: Lincoln Galatasaray’ı sıkıntıya sokar

Oyun 2-0 olduktan sonra Galatasaray için bu maçın şova dönüşmesi lazımdı. Lincoln takımın yıldız oyuncusu olması gerekirdi ama Arda ve Baros bana göre yıldız oyuncuydu. Bir oyuncu bu kadar başı boş bırakılmaz. Ben ceza verildiğini zannetmiyorum Lincoln’e. Ben özverili bir futbolcunun bu mantalitede olmadığını düşünüyorum.

