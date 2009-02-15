Spor yazarları Fener için ne yazdı?

Rıdvan Dilmen: Garip

Ahmet Çakar: Komitacı Alex!

Altan Tanrıkulu: Güiza’sızlık özlemi

Hakkı Yalçın: Eee Fenerbahçe bazen böyledir!

Selçuk Yula: Fenerbahçe’nin sevgililerine hediyesi

Erdoğan Şenay: Gol yağmuru

Fenerbahçe’nin Hacettepespor karşısında, son oynan lig maçı olan Büyükşehir Belediye karşısında sergilediği oyundan çok farklı bir performans ortaya koyduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Bunları skordan dolayı demiyorum. O ne arzu, o ne mücadele idi. Altı günde bir takımda bu kadar şey değişir mi? Değişen aslında oyuncular değildi. Oyuncuların beyniydi.”Fenerbahçe’nin Hacettepe karşısında ortaya koyduğu iyi ve güzel oyundan sonra akıllara Büyükşehir maçında ‘Neredeydiniz?’ sorusunun geldiğini; bununla birlikte bu oyundan sonra F.Bahçe’de Semih’in Güiza’nın yerine oynaması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca Alex’in sarı lacivertli oyuncuların elebaşısı olduğunu; istediği zaman hem oynadığını hem de diğer oyuncuları oynattığını vurguluyor ve devam ediyor: “Aslında bu iyi bir şey değil. Alex'in katkısı tüm yıllara baktığınızda çok iyi. Ama onun Fenerbahçe'nin içindeki derin futbolcu yapılanmasındaki rolünün tasfiye edilmesi gerek. Zararı Fenerbahçe görüyor.”Fenerbahçe’nin Hacettepe karşısında son 20 yılın en rahat maçını çıkardığını; rakibin çok kötü bir oyun ortaya koyduğunu ancak sarı lacivertlilerin ortaya koyduğu üst düzey performansın oyuncuların kazanma hırsından kaynaklandığını vurguluyor ve devam ediyor: “Ama en büyük etken başkaydı… Güiza yoktu sahada…”Güiza’nın yokluğunda Fenerbahçe’nin iyi bir hücum performansı ve zenginliği ortaya koyduğunu; Semih ve Alex’in üst düzey uyumunun sarı lacivertlilere bol farklı galibiyeti getirdiğini söylüyor ve ekliyor: “Dün gecenin hakkını verirken abartmayalım. Gönülden uzaklaşanların, göze yaklaştığı bir akşamdı diyelim. Ama bütün bunlar, ruhlardaki darp izlerini silmeye yeter mi derseniz. Bence yetmez! Çünkü Hacettepe üflesen uçacak kadar hafifti!”Fenerbahçe’nin Hacettepe karşısında ortaya koyduğu oyunun, Aragones’in sezon başından itibaren yaptığı tüm yanlışlarını yüzüne vurduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Umarız ki dün akşam gerçeklere geri dönmüş, Fenerbahçe'nin ne olduğunu anlamışsındır. Alex-Semih ikilisinin nasıl iyi anlaştıkları belki de dikkatini çekmiştir..”Fenerbahçe’nin Hacettepe karşısında dengeli bir saha içi dağılımı ve ‘çabuk düşünüp çabuk oynama’ özelliği ile rahat bir galibiyet aldığını ve Semih’in gösterdiği performansla kalitesini ortaya koyduğunu söylüyor ve ekliyor: “Özetlersek, Fenerbahçe dünkü oyunu ve sonucuyla taraftarlarını çok mutlu etti. Dileriz, bu galibiyetin devamı da gelir.”