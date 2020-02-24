Spor yazarları derbi için ne dedi: 21 yıl sonra yenilgi görmek Ali Koç'a nasip oldu

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de oynanan maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek, 21 yıllık galibiyet hasretini de dindirmiş oldu. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin etkisiz bir oyun sergilediği ve Galatasaray'ın daha iyi olduğu konusunda hemfikir oldu.



İşte spor yazarlarının Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin yorumları:

Onyekuru güçlü olsa maç 6-1, 7-1 biterdi

Erman Toroğlu: "Maçın yorumunu yapacağım; yok 4-4-2, yok 4-4-3, yok alan savunması, yok adam adama, hiçbirini size yazmayacağım. Size tek bir cümle yazacağım. Maçın analizi bu! 90 dakikada Muslera'yı yatarken kaç kere gördünüz? Maçın etkili adamı Onyekuru, biraz daha güçlü olsa maç 6-1, 7-1 biterdi.



Ali Koç, çok büyük bir primle geldi. Ama yokuş aşağı gitmeye başladı bütün hızıyla. Kulüp başkanı az konuşur, çok iş yapar. Ersun Yanal'ı sezon başında düşünmeyen bir kulüp başkanı bir grup seyircinin, o da organize olan bir seyircinin dolmuşuyla Ersun'u getirdi. Şimdi Ersun'u yollayacak ya da Ersun gidecek.

Peki bundan sonra ne olacak? Ali Koç kendini kurtarabilecek mi?

Mehmet Demirkol: Onyekuru tek maçına 6 net gol pozisyonuna girdi

Terim’e ‘Fenerbahçe’de kim oynamasın?’ diye sorsanız herhalde Gustavo derdi. Yerine kim oynasın diye sorsanız ‘Tolgay derim ama olmayacak duaya da amin demeyelim’ diye yanıtlardı. Yanal’ın tercihi neye dayanarak verdiğini tahmin ediyorum. Tolgay’ın bir kez yapabildiği terse pası istedi. Hani 50’de Jailson’un kafayla hiçbir yere indiremediği pası. Bunun için orta sahayı Lemina’sız Galatasaray’a tamamen vermeyi göze aldı.



Ve sonuç: Fenerbahçe uzatmalarda Ekici’nin şutuyla tek bir pozisyon buldu. Onyekuru tek başına maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar 6 net pozisyona girdi. Terim’in takımı 20 yıllık tılsımın etkisinde kalmasa-ki bu duygu penaltı golüyle ve Onyekuru’nun kaçırdıklarıyla alevlendi- bu galibiyet sadece 20 yıllık sıkıntıyı bitirmekle kalmaz, 6-0’ın izlerini de silebilirdi! Terim’in planı kağıt üzerinde riskliydi ama daha büyük bir zaferin eşeğinden döndü. Yanal’ın planı ise 1. dakikada çöp oldu...

Deniz Çoban: Meler maçı birbirine karıştırdı

Bu maç bir kez daha gösterdi ki maalesef ligimizde bu derbiyi yönetecek ve oyunculara kendisini kabul ettirebilecek sadece iki hakemimiz var. Biri Aydınus, diğer Çakır. Bu maçta da gördük ki kart göstererek kontrol sağlanmıyor ve sizi sahadaki oyuncular kabul etmiyor. Meler maç boyu çaldığı ve çalmadığı düdüklerle, gösterdiği ve göstermediği kartlarla maçı bir birine karıştırdı. Hakemi eleştirecek birçok pozisyon var. Gösterilmeyen sarı ve kırmızı kartları burada tek tek yazmaya kalksak yerimiz yetmez.

Ali Ece: Yanal'ın planı yok gibiydi

Fatih Terim’in Isla-Jailson arasına hücumcu kaçırma planı tam isabetti: Galatasaray bayağı iyi bir ilk yarı oynadı. Yanal’ın ise stoperde rakipler için adeta madene dönüşen Jailson’da ısrar edip bir de hücum pres yapılmayacaksa sol önde Tolga ile başlaması yanlıştı.



Aslında Galatasaray son 20 yılda Kadıköy’de daha iyi ilk 45’ler bile oynayıp kazanamamıştı, bu sefer de ilk golü yedi ama Yanal’ın 0-0 kadar 1-0’ı da nasıl oynatacağına dair bir planı yok gibiydi, Tolgay tercihi büyük hata oldu.



Yanal’ın maç öncesi söylediği “11’e takılmayın burası Kadıköy” sözü üzerine bir de kırmızı kartla atılması manidar oldu.

Levent Tüzemen: 21 yıl sonra yenilgi görmek Ali Koç'a nasip oldu

Kadıköy'de 21 yıl sonra Fenerbahçe yenilgisini görmek başkan Ali Koç'a nasip oldu. Uzun yıllardır Kadıköy'deki derbilere tanık oldum.



Fenerbahçe bazı maçları farklı kazandı. Galatasaray oyunun bazı bölümlerini iyi oynadığı derbileri skor olarak öne geçse de kazanamadı. Ben ilk kez Kadıköy'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye oyun ve pozisyon olarak ezici bir üstünlük kurduğunu gördüm.



Özellikle ilk 45'te Galatasaray penaltıdan golü yemesine rağmen 20. dakikaya kadar farklı skorla öne geçebilecek pozisyonları Onyekuru, Ömer Bayram ve Falcao ile harcadı..

Gürkan Kubilay: Fenerbahçe için oyun bitti

İlk yarıdaki F.Bahçe, Ersun Yanal'ın, "G.Saray'a karşı kaybeden teknik adam olmayayım" korkusunu yansıtıyordu.

İlk yarı İsla kötü kafa vuruşu ile kaçırarak başladı. Tolgay daha da düştü. Deniz ile değişti. G.Saray fizik olarak düştü, oyun inisiyatifi F.Bahçe'ye geçti. Altay'ın hatası pahalıya mal oluyordu. Hakem Meler'in sürekli G.Saray lehine çalan düdükleri ortamı gerdi. Yanal atıldı. F.Bahçe iyi oynarken çıkarken kaybedilen topta Onyekuru, hataların adamı Jailson'dan penaltıyı aldı.



Ardından saha karıştı; Belhanda ve Deniz de atıldı.

Ersun Yanal yanlış kadro ile başladı, G.Saray istekli idi. F.Bahçe iyi oynarken golü yedi. Hakem Meler kötü yönetti. G.Saray yılların efsanesini bitirdi. Kötü transfer politikası, aleyhine yanlış hakem kararları, yetersiz kadro, eski cesaretinde olmayan Ersun Yanal, bu sonucu getirdi. F.Bahçe için de oyun bitti..