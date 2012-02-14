Spor yazarı Cem Atabeyoğlu hayatını kaybetti

T24 - Fenerbahçe Basketbol Şubesi'nin kurucularından yazar Cem Atabeyoğlu bu sabah 88 yaşında hayatını kaybetti. Atabeyoğlu'nun cenazesi, 16 Şubat Perşembe günü öğleyin Teşvikiye Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Fenerbahçe Kulübü de, Atabeyoğlu'nun vefatı nedeniyle internet sitesinden başsağlığı mesajı yayımladı.

Cem Atabeyoğlu kimdir?

1924 yılında doğdu. Öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde yaptı. Gazeteciliğe 1942 yılında Son Posta Gazetesi'nde spor yazarı olarak başladı. Daha sonra Cumhuriyet, Günaydın, Fotospor, Türkspor gazete ve dergilerinde yazılar yazdı. Fenerbahçe Kulübü'nde basketbol şubesinin kurucuları arasında yer aldı. 1955-1980 yılları arasında Basketbol Federasyonunda üye ve asbaşkan olarak çalıştı. 1970 yılında Uluslararası Spor Yazarları Derneği "AIPS"e (Basketbol Komitesi) seçilen ilk Türk üye oldu. Spor tarihi ve inceleme-istatistik konularındaki çalışmaları ve eserleriyle tanınır, bu konuda en büyük otoritelerden biri olarak sayılır.