-Spor yasasının Ergenekon davasıyla ilgisi yok ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanmasından sonra ilk değerlendirmesini yaptı. Kanal 24'te yayınlanan 'Moderatör' programına konuk olan Bakan Kılıç, gündemin en sıcak tartışma konusu olan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa ile ilgili değerlendirmesinde, yasanın Ergenekon Davası ile ilişkilendirilmesine anlam veremediğini belirterek, ''Ergenekon bu işin neresinde anlamakta güçlük çekiyorum. Ergenekon Davası'ndaki yargılamaların mahiyeti başkadır. Anayasal düzeni bozma, demokrasiyi kesintiye uğratma, seçimle iş başına gelen hükümeti yıkma suçları ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'yı aynı paralelde değerlendirmek kesinlikle yanlış bir yaklaşımdır'' dedi. Gençlik ve Spor Bakan Suat Kılıç, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'nın kabul edilmesi ile 8 şike tutuklusunun tahliyeleri arasında ilişki kurulmasının son derece yanlış bir yaklaşım olduğunu ifade ederek, ''Tahliyelerin nedeni yasa değildir. Kanun, Resmi Gazete'de bile yayınlanmadı. Dolayısıyla kanun daha yürürlüğe bile girmedi. Salıvermeler yeni kanunun verdiği imkânlardan kaynaklanmıyor. Tahliyelerin nedeni, iddianame sürecinin tamamlanmasıdır. Tahliyeler soruşturma süreci bitip, savcının iddianameyi mahkemeye teslim etmesi doğrultusunda mahkemenin verdiği kararlardır'' diye konuştu.