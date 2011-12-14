T24 LogoT24 Logo
Spor

Spor yasasının Ergenekon davasıyla ilgisi yok ANKARA (A.A)

14 Aralık 2011 18:02

-Spor yasasının Ergenekon davasıyla ilgisi yok ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanmasından sonra ilk değerlendirmesini yaptı. Kanal 24'te yayınlanan 'Moderatör' programına konuk olan Bakan Kılıç, gündemin en sıcak tartışma konusu olan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa ile ilgili değerlendirmesinde, yasanın Ergenekon Davası ile ilişkilendirilmesine anlam veremediğini belirterek, ''Ergenekon bu işin neresinde anlamakta güçlük çekiyorum. Ergenekon Davası'ndaki yargılamaların mahiyeti başkadır. Anayasal düzeni bozma, demokrasiyi kesintiye uğratma, seçimle iş başına gelen hükümeti yıkma suçları ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'yı aynı paralelde değerlendirmek kesinlikle yanlış bir yaklaşımdır'' dedi. Gençlik ve Spor Bakan Suat Kılıç, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'nın kabul edilmesi ile 8 şike tutuklusunun tahliyeleri arasında ilişki kurulmasının son derece yanlış bir yaklaşım olduğunu ifade ederek, ''Tahliyelerin nedeni yasa değildir. Kanun, Resmi Gazete'de bile yayınlanmadı. Dolayısıyla kanun daha yürürlüğe bile girmedi. Salıvermeler yeni kanunun verdiği imkânlardan kaynaklanmıyor. Tahliyelerin nedeni, iddianame sürecinin tamamlanmasıdır. Tahliyeler soruşturma süreci bitip, savcının iddianameyi mahkemeye teslim etmesi doğrultusunda mahkemenin verdiği kararlardır'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24