'Spor yasası' teklifi komisyonda kabul edildi

Spor kulüpleri ve spor federasyonlarının yapısını değiştiren düzenlemeleri de içeren "spor yasası teklifi" Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi.

Spor kulüplerinin statüsünün değiştirilmesini öneren, kulüpleri dernek olmaktan çıkartıp anonim şirket haline dönüştüren spor yasası teklifi Meclis'e sunuldu.

Teklifle spor kulüpleri dernek statüsünden ayrı bir tüzel kişilik oluşturabilecek. Kulüp yöneticilerine de mali sorumluluk getirilecek. Kulüplerin gelirinden fazla borçlanmasına izin verilmeyecek. Eğer borçlanma olursa, doğrudan kulüp yönetimi ve başkan bundan sorumlu olacak.

Bundan önceki borçlanma için de geçici maddelerle düzenlemeye gidilecek.

Kayıt dışı ödemelere karşı önlem