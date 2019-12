Spor turizmi saha genişletiyor

TUYED Başkanı Köfteoğlu:

Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Biriminin, çeşitli kaynakları tarayarak yaptığı araştırmaya göre, spor turizminin, Türk turizminin önüne önemli fırsatlar sunabileceği belirtiliyor.TUYED Ar-Ge'nin yaptığı araştırmalara göre, Pekin'den önceki iki olimpiyat oyunlarını düzenleyen Atina ve Sidney'de olimpiyat sonrasında yabancı turist sayılarında önemli artış yaşadı. Araştırma, Türk Milli Futbol Takımının 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği başarının da Türkiye ve Türk turizminin tanıtımı için büyük katkılar sağladığına işaret etti.Araştırmaya göre, sadece Avrupa'da her yıl 500 bin kişi futbol maçlarını izlemek amacıyla seyahat edip, kişi başı ortalama bin 500 dolar civarında harcama yapıyor. Futbolda Avrupa kupalarında çeyrek final ve üstüne çıkan takımların şehirleri birkaç gün içinde önemli kazançlar elde edebiliyor.Spor endüstrisi ve turizmi, satılan araç gereçleri, yapılan tesisler ve bunların işletim maliyetleri, organize edilen etkinlikler ve bu etkinliklerin ekonomik girdileri (gişe ve büfe gelirleri, katılım ve hakem ücretleri) açısından incelendiğinde, özellikle gelişmiş ülkelerin ekonomisinde önemli bir yer tutuyor.Antalya'da her yıl binin üzerinde futbol takımı kamp yaptığına değinilen araştırmada, bunların önemli kısmının kış aylarında gelen Kuzey Avrupa ülkelerinin takımları olduğuna işaret edildi. Futbol takımlarının kış sezonundaki kamplarının, ölü sezon için Antalya'daki tesislere önemli katkı sağladığına değinilen araştırmada, Formula-1'in de İstanbul turizmine yaptığı katkıların bilindiği, Formula-1 günlerinde İstanbul otellerindeki yatak fiyatlarının tavanyaptığı vurgulandı."Uluslararası Spor Turizmi Konseyinin (STIC) yaptığı araştırma ise, sportif faaliyetlerin yılda 182 milyar dolarlık endüstri haline geldiğine işaret ediyor. Bu etkinlikler otellerde yılda 47 milyon gecelemeye neden oluyor. Yapılan hesaplamalar konaklayan spor turistinin otel, yemek, giriş bileti ve diğer ihtiyaçları için günlük 180, günübirlik ziyaretçinin ise 50 dolar harcadığını ortaya koyuyor. Araştırmalara göre, ebeveynler amatör sportif bir etkinliği izlerken 85 dolar, çocukları ise 56 dolar harcıyor. Yılda 200 bini aşkın sportif etkinliğe sahne olan Kanada, bu etkinliklerden 2.4 milyar dolar gelir elde ediyor."Araştırmada, spor turistinin, "spor yapmak için seyahat edenler", "sportif etkinliği izlemek için seyahat edenler" ve "sportif bir programa katılmak için seyahat edenler" diye 3'e ayrıldığı belirtildi. Dünya Turizm Örgütüne (WTO) göre, tüketicilerin kişisel tercihlerine uyan taleplerin giderek artacağı, dağ bisikleti sporunun erkeklerin egemenliğinden çıkarak, kadınların da ilgi alanına gireceği de belirtildi.TUYED Başkanı Köfteoğlu yaptığı açıklamada, WTO araştırmalarının, tatil tüketicisinin eğilimlerinde ciddi değişimler yaşandığını ortaya koyduğunu bildirdi. Yeni eğilimlerin "yeni moda" diye bilinen turist tipini ortaya çıkardığInı anlatan Köfteoğlu, şöyle konuştu:"Yeni moda turist, uyanıp kendini aktif hale getirmiş, giysileri üzerinde, otelin dışına çıkan, yerel lezzetleri tadan, sporu seven ve özel ilgi alanları olup bunlara uygun programları araştıran kişiler olarak özetleniyor.Özellikle turizm tesislerinin sahip çıktığı, turistin tercih ettiği tüm dallar spor turizminin bir parçasıdır. Ancak bunlar tesisler tarafından animasyon adı altında sunuluyor. Sportif faaliyetler otelin içinde ve dışında diye ikiye ayrılıyor. Otelin içinde bowling, oyun salonu, uçuş simülatörü, go-kart, okçuluk, masa tenisi, tenis, squash, voleybol, basketbol, dart ve tırmanma duvarı olarak sayabiliriz. Otelin dışında ise golf, ATV yarışı, jeef safari, rafting, kanoying, dağ bisikleti, motor, araba yarışı, futbol, olta balıkçılığı, dalış, futbol, formula yarışları, off-road, triatlon, maraton, rally şampiyonaları, karate, tekvando, boks, atletizm, kürekçilik, yelkencilik, dağcılık, yamaç paraşütü, çim kayağı, binicilik, trekking, kayak, heliski gibi etkinlikler düzenlenebilir."Spor turizminin yararının turist getirmekten ibaret olmadığını da vurgulayan Köfteoğlu, spor turizmi aynı zamanda önemli bir tanıtım aracı olduğunu hatırlattı."Türkiye dağları, akarsuları, orman ve deniz kenarlarındaki tarihi, turistik değerleri ile bu konularda biçilmiş kaftandır. Dünyadaki ekonomik kriz insanların vazgeçilmez tutkusu olan spor gezi merakını gölgelemeye yetmez. Bu nedenle spor turizmi ülkemizin geleceğindeki yerini almalıdır. Dünya turizm trendlerine bakıldığında, spor amaçlı seyahat sayısının hızla artmakta olduğu görülüyor. Eskiden sadece spor kafilesi ya da spor takımı turizmi sayılan spor turizmi, bugün artık kitlesel bir özellik kazandı."