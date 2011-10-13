-Spor Toto'dan "hata" açıklaması ANKARA (A.A) - 12.10.2011 - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Rize'deki bir İddaa bayisinin, bir Afrika Kupası maçının sonucunun sisteme girildikten sonra değiştirildiği yönündeki iddialarıyla ilgili, ''Rize'deki bayi, sonuçlar sisteme girilmeden, telefonla bilgi aldığını iddia ederek ödeme yapmıştır'' değerlendirmesi yaptı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada, Afrika'da oynanan maç sonuçlarının sisteme bir saatten önce girilmediği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: ''Özellikle Afrika'daki maç sonuçları teyit edilmeden sisteme gerilmiyor. Yanlışlık yapılmaması için sonuçlar titizlikle teyit ediliyor. Teyit sonrası maç sisteme giriliyor. Adı geçen bayi, sonuçlar sisteme girilmeden, telefonla bilgi aldığını iddia ederek ödeme yapmıştır. Bileti, terminale okuttuğunda 'bu maçın henüz sisteme girilmediği' yanıtını almıştır. Bayinin ikramiye kazanan bilete ödeme yapabilmesi için, bileti terminale okuttuğunda 'tebrikler ikramiye kazandınız' mesajını duyması gerekmektedir. Bu mesaj sistem tarafından kendisine iletilmediği halde bayi, kendi kanaatlerine ve tutarsız bilgilere dayanarak fazla ikramiye ödemesi yaptığı anlaşılmıştır. Burada bayinin şahsi bir hatası vardır. Ayrıca bayi, bayilik sözleşmesine göre 'Teşkilatın itibarını zedeleyecek veya teşkilata olan güveni sarsmaya neden olacak davranış, yayın ve faaliyetlerde' bulunmuştur. Bu nedenle söz konusu bayinin, bayilik sözleşmesinin feshi yönünde incelemeler başlatılmıştır.'' Rize kent merkezinde İddaa bayisi bulunan Osman Köse, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Ekim'de bir müşterisinin 8 liralık kupon oynadığını, maçların bitimiyle de müşterinin tüm tahminlerinin doğru çıktığını gördüklerini ve oynanan kupona göre ödeme yaptığını belirterek, daha sonra sonuçların değiştirildiğini iddia etmişti.