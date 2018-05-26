Spor Toto Türkiye Yürüyüş Ligi'nin ilk etabı Çanakkale'de başladı

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA) - ÇANAKKALE\'de 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında, Spor Toto Türkiye Yürüyüş Ligi\'nde 2018 sezonunun ilk etabı Çanakkale\'de başladı. Spor Toto Yürüyüş Ligi\'nde final mücadelesi, 28 Temmuz Cumartesi günü Çorum\'da yapılacak.

Troya Antik Kenti\'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girişinin 20\'nci yılı dolayısıyla ilan edilen \'2018 Troya Yılı\' kapsamında \"Spor Toto Troya Yürüyüş Ligi\" olarak adlandırılan etabın ilk ayağı Çanakkale\'de başladı. Etap öncesinde sporcular Esenler Mahallesindeki Hobi Bahçeleri bölgesinde oluşturulan alanda ısınma turu yaptı. Ardından start alan sporcular özel yürüme tekniğiyle 500 metrelik alanda 10 kilometrelik yürüyüş etabı gerçekleştirdi. Spor Toto Yürüyüş Ligi\'nde final mücadelesi, 28 Temmuz Cumartesi günü Çorum\'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Yürüyüş Koordinatörü ve Merkez Hakem Kurulu As Başkanı Mustafa Akyavaş, kulüplerarası U-20 büyükler kategorisi yürüyüş liginin birinci etabını Çanakkale\'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu etkinliğin TAF tarafından Çanakkale\'de düzenlenmesinin nedeninin 2018\'in Troya Yılı olarak ilan edilmesi olduğunu belirten Mustafa Akyavaş, şöyle konuştu: \"Yürüyüş liginin 2\'nci kademesi 28 Temmuz\'da Çorum\'da yapılarak ligimiz tamamlanmış olacak. Kendine has bir tekniği olan olimpik bir branş. İki hafta önce sporcularımız Çin\'de yapılan Dünya Yürüyüş Kupası\'nda Genç Kadınlar Kategorisinde Dünya 3\'üncüsü oldular. Türkiye\'de yeni tanınmaya başlayan bir branş. Geçtiğimiz yıllarda şuanda yarışan bazı sporcularımızdan Dünya Gençler Şampiyonası\'nda 3\'üncü olan var. U-23 Avrupa Şampiyonasında 4\'üncülük kazanan sporcularımız var. Rio Olimpiyatlarına katılan sporcularımız var. Bizde ülkede bu işi daha yaygınlaştırmak, daha geliştirmek için Atletizm federasyonu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya sıralamasında ilk 50\'nin içinde olan sporcumuz var. Kadınlarda dünya sıralamasında 3\'üncü olan sporcumuz var. 9\'uncu, 10\'uncu olan sporcularımız var. Bu şekilde devam ediyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Star verilmesi

-Yürüyüşen detaylar

-Mustafa Akyavaş\'ın açıklamaları

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)