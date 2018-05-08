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Spor

Spor Toto Türkiye Boks Ligi Osmaniye'de yapıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) TÜRKİYE Boks Federasyonu tarafından organize edilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde 7'nci hafta müsabakaları Osmaniye’de yapıldı

08 Mayıs 2018 15:21

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

TÜRKİYE Boks Federasyonu tarafından organize edilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde 7\'nci hafta müsabakaları Osmaniye’de yapıldı.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Spor Salonu’ndaki organizasyonda, Hatay Koca Çınar Spor Kulübü, Samsun İlk adım Belediye Spor Kulübü’nü 10-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. İki gün süren müsabakalar büyük bir heyecana sahne oldu.Müsabakaları AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Dr. Murat TÜRK, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Mustafa Loğoğlu ve çok sayıda vatandaş izledi.
Spor Toto Boks Ligi’nin 7\'nci haftasında alınan sonuçlar şöyle oluştu:
Hatay Koca Çınar Spor Kulübü: 10 - Samsun İlk Adım Belediye SK: 0
Ankara Sağlık Spor Kulübü: 1 Beşiktaş Jimnastik Kulübü: 9
Mersin Meski Spor Kulübü: 2 - Osmaniye Aile ve Sos. Polk. SK: 8
Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü: 2 - Fenerbahçe Spor Kulübü: 7
İstanbul Bağcılar Spor Kulübü: 3 - Ankara Aski Spor Kulübü: 5
Kayseri Birlik Gençlik SK: 5 - Malatya Turgut Özal Boks Kulübü: 4

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