Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, gençlere desteğini sürdürüyor

Kasapoğlu: \"Spor, çocuklara kötü alışkanlıklar için fırsat vermez\"

Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu, çocukların geleceğe hazırlanmasında ve sağlıklı bir nesil yetiştirmede spor alanlarının çok önemli olduğunu belirterek, \"Çocuklar burada arkadaşlarını ve dostluklarını pekiştirirken kötü alışkanlıklardan uzaklaşacak ve enerjilerini buralarda atarak geleceğe hazırlanacak. Çünkü sporla iççice olan bir çocuk kötü alışkanlıklara kendini kaptırmaz\" dedi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, çocuklar ve gençler için Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı okullarda tesis hamlesine devam ediyor.

İl ve ilçelerde 347 futbol sahası, 279 basketbol ve voleybol sahası, 22 kapalı spor salonu ve 39 tenis kortu olmak üzere 687 adet spor tesisin yapımına destek olan Spor Toto Teşkilatı, okulların kullanmakta oldukları mevcut spor tesislerinin de ihtiyacı olan tüm bakım ve onarımın çalışmalarına da maddi katkı sağladı.

2011 yılında ilk olarak Ankara Yenimahalle\'de yapılan spor salonu ile başlatılan; ihtiyacı olan her okula bir spor salonu kazandırma projesinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 114 milyon 530 bin TL kaynak aktararak çocuklara büyük bir yatırım yaptı.

Bu arada yapılan protokolle spor tesislerinin ve salonların yerleşim yerinin merkezi olması dolasıyla halkın kullanımına da sunulacak. Okul saatleri dışında aileler çocukları ile birlikte gelip spor yapma imkanına sahip olacak. Hemen hemen her yaştan kesimin kullanabileceği bu tesislerin sporu toplumun tabanına yayacağı, yaşayan spor tesislerinin ortaya çıkması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, çocukların bedensel ve ruhsal gelişiminde sporun etkisine vurgu yaparak, \"Spor çocukların fiziksel gelişimini olumlu yönde etkilerken diğer taraftan da kötü alışkanlıklar uzak durmasına yardımcı olacak. Çevremize baktığımız zaman zinde olan bireylerin genellikle çocukluk döneminde sporla ilgilendiğini ve spor sayesinde kendini çok iyi yetiştirdiğini görüyoruz. Çünkü spor kişinin sağlık ve fiziksel olarak gelişmesine en büyük katkıyı sağlarken diğer bir taraftan da karakter olarak insanın kendisine özgüven duymasını sağlayarak kişiliğini tamamlamasına en büyük katkıyı sağlar. Aynı zaman da sporla ilgilenen çocukların başarılı olduğu durumda kazanmış olduğu popülaritenin sonucu yaşamış olduğu mutluluğun değeri paha biçilemez. Bu bağlamda hem kişilik gelişimi için hem de bedensel sağlık için bilinçli olarak spor yapmak çok önemlidir. Biz de Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz projelerle uygun şartların oluşması durumunda her okula bir spor tesisi kazandırmayı hedeflemiş durumdayız\" diye konuştu.

