Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor - Göztepe maçının muhtemel 11'i

TRABZONSPOR
Onur- Kamil Ahmet, Hubocan, Durica, Novak- Okay, Onazi- Abdülkadir, Sosa, Olcay- Rodallega
SAKAT: Burak, Castillo, Mustafa Akbaş
CEZALI: Pereira
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.
GÖZTEPE
Beto - Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore, Tayfur, Poko, Selçuk, Castro, Halil, Demba Ba (Gouffran)
SAKAT: Hakan Çinemre, Ömer
CEZALI: Yok